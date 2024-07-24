Мав провести до Тиси: 14-річний українець допомагав ухилянтам виїхати за кордон, — ДПСУ

За даними прикордонного відомства, порушники закону заплатили за невдалу спробу втечі кілька тисяч доларів. Неповнолітній "гід" мав отримати за свою роботу лише $1000.

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Підліток в Україні намагався допомогти військовозобов'язаним чоловікам незаконно перетнути кордон. За свою роботу хлопець мав отримати грошову винагороду. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

За даними відомства, прикордонному наряду, до складу якого входили курсанти-стажувальники, помітили чотирьох чоловіків, яких супроводжував 14-річний українець. Він їх вів до річки Тиса, яка знаходиться на кордоні та використовується порушниками для незаконного виїзду з України.

"За небезпечну переправу через річку порушники заплатили від 4 до 6 тис. доларів США. Неповнолітній мав би отримати $1000", — ідеться в повідомленні.

Окремо в Державній прикордонній службі додали, що оперативники почали встановлювати коло осіб, які можуть бути причетні до організації цієї незаконної "подорожі".

Яке покарання загрожує тим, хто намагався покинути Україну, а також самому підлітку — невідомо.

Нагадаємо, 24 липня повідомлялося, що українець так тікав до Тиси від ДПСУ, що знадобилася "швидка". Ухилянтів спіймали "на гарячому", але вони тільки прискорилися і побігли до річки. Найстарший із них поскаржився, що був обдурений переправниками, яким заплатив 7000 доларів.

17 липня повідомлялося, що киянин вигадав схему заробітку на ухилянтах. За даними слідства, підозрюваний за грошову винагороду пропонував "клієнту" допомогти незаконно виїхати за кордон. Для цього він обіцяв внести його дані в систему "Шлях". Тепер "бізнесмену" загрожує ув'язнення.