Символічний рубіж: Lockheed Martin поставила 1000-й винищувач F-35 Lightning II

Таких обсягів постачань вдалося досягти завдяки триваючому високому попиту на F-35 з боку міжнародних замовників, і перш за все, армії США. Лише американські ВПС планують придбати понад цих 1700 літаків.

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Американська корпорація Lockheed Martin подолала символічний рубіж, поставивши 1000-й винищувач F-35 Lightning II. Ця подія підкреслює статус цього літака як наймасовішого винищувача п'ятого покоління у світі. Про це 25 липня повідомили оглядачі Army Recognition.

За словами виконавчого директора компанії Френка Сент-Джона, компанії вдалося досягти цього рубежу завдяки тривалому високому попиту на F-35 з боку міжнародних замовників і, перш за все, Міністерства оборони США.

Автори матеріалу підтвердили слова чиновника, зазначивши при цьому, що F-35 справді викликає великий інтерес по всьому світу, і США залишаються найбільшим замовником. Американські ВПС планують придбати понад 1700 літаків F-35A. Причому всі три варіанти F-35 (F-35A для ВПС, F-35B для Корпусу морської піхоти та F-35C для ВМС) користуються високим попитом.

Тим часом програма F-35 стикається із затримками в ініціативі Technology Refresh 3 (TR-3), необхідної для розширення можливостей літака. На підприємствах Lockheed Martin накопичилося близько 100 винищувачів, які очікують оновлення. Однак Пентагон відновив постачання, попри проблеми з TR-3, щоб задовольнити оперативні потреби міжнародних покупців, зокрема, Данії.

Водночас незважаючи на труднощі, Lockheed Martin планує поставити від 75 до 110 літаків F-35 у 2024 році. При цьому перші винищувачі з базовими можливостями TR-3 очікуються в липні-серпні 2024 року, а літаки з повним бойовим потенціалом — до 2025 року.

Фото: U. S. Air Force

Значення F-35 для оборони

За словами експертів, багатоцільовий винищувач F-35 Lightning II покликаний замінити застарілі літаки в збройних силах США та їхніх союзників. Машина випускається в трьох варіантах: F-35A, F-35B і F-35C. Загальні прогнозовані витрати на програму перевищують 1 трильйон доларів, хоча вартість одиниці продукції знизилася з початкових 182 млн доларів за F-35A до прогнозованих 77,9 млн.

Літак вирізняється своєю універсальністю, передовими можливостями скритності та виявлення, а також здатністю виконувати різноманітні завдання — від завоювання переваги в повітрі до завдавання ударів по землі та проведення розвідки.

"Домінуюче становище F-35 відображається не тільки в кількості вироблених літаків, а й у широкому поширенні його серед союзників і партнерів США. До їх числа входять нещодавні замовлення від таких країн, як Ізраїль, Німеччина і Греція, що гарантує, що F-35 залишиться наріжним каменем глобальної протиповітряної оборони на довгі роки", — підсумували оглядачі.

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Раніше повідомлялося, що у США відновили приймання винищувачів F-35 після року простою. Машини мають отримати технологічне оновлення TR-3, яке є підготовчим до глобальної модернізації Block 4.