Символический рубеж: Lockheed Martin поставила 1000-й истребитель F-35 Lightning II

Таких объемов поставок удалось достичь благодаря продолжающемуся высокому спросу на F-35 со стороны международных заказчиков, и прежде всего, армии США. Только американские ВВС планируют приобрести более этих 1700 самолетов.

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Американская корпорация Lockheed Martin преодолела символический рубеж, поставив 1000-й истребитель F-35 Lightning II. Данное событие подчеркивает статус этого самолета как самого массового истребителя пятого поколения в мире. Об этом 25 июля сообщили обозреватели Army Recognition.

По словам исполнительного директора компании Фрэнка Сент-Джона, компании удалось достичь этого рубежа благодаря продолжающемуся высокому спросу на F-35 со стороны международных заказчиков и, прежде всего, Министерства обороны США.

Авторы материала подтвердили слова чиновника, отметив при этом, что F-35 действительно вызывает большой интерес по всему миру, и США остаются крупнейшим заказчиком. Американские ВВС планируют приобрести более 1700 самолетов F-35A. Причем все три варианта F-35 (F-35A для ВВС, F-35B для Корпуса морской пехоты и F-35C для ВМС) пользуются высоким спросом.

Между тем программа F-35 сталкивается с задержками в инициативе Technology Refresh 3 (TR-3), необходимой для расширения возможностей самолета. На предприятиях Lockheed Martin скопилось около 100 истребителей, ожидающих обновления. Однако Пентагон возобновил поставки, несмотря на проблемы с TR-3, чтобы удовлетворить оперативные потребности международных покупателей, в частности, Дании.

В то же время, несмотря на трудности Lockheed Martin планирует поставить от 75 до 110 самолетов F-35 в 2024 году. При этом первые истребители с базовыми возможностями TR-3 ожидаются в июле-августе 2024 года, а самолеты с полным боевым потенциалом — к 2025 году.

Фото: U. S. Air Force

Значение F-35 для обороны

По словам экспертов, многоцелевой истребитель F-35 Lightning II призван заменить устаревшие самолеты в вооруженных силах США и их союзников. Машина выпускается в трех вариантах: F-35A, F-35B и F-35C. Общие прогнозируемые затраты на программу превышают 1 триллион долларов, хотя стоимость единицы продукции снизилась с начальных 182 млн долларов за F-35A до прогнозируемых 77,9 млн.

Самолет выделяется своей универсальностью, передовыми возможностями скрытности и обнаружения, а также способностью выполнять различные задачи — от завоевания превосходства в воздухе до нанесения ударов по земле и проведения разведки.

"Доминирующее положение F-35 отражается не только в количестве произведенных самолетов, но и в широком распространении его среди союзников и партнеров США. В их число входят недавние заказы от таких стран, как Израиль, Германия и Греция, что гарантирует, что F-35 останется краеугольным камнем глобальной противовоздушной обороны на долгие годы", — подытожили обозреватели.

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Ранее сообщалось, что в США возобновили приемку истребителей F-35 после года простоя. Машины должны получить технологическое обновление TR-3, которое является подготовительным к глобальной модернизации Block 4.