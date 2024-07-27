ГУР за тиждень уразило три вертольти на території РФ: що відомо

21 липня українська розвідка влаштувала диверсію в російському Томіліно і вивела з ладу вертольоти Мі-28 та Ка-226, а 24 липня — знищила багатоцільовий гелікоптер Мі-8 у Самарі.

Related video

Головне управління розвідки Міністерства оборони України уразило три російських вертольоти на території Російської Федерації. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела у спецслужбах.

Повідомляється, що Мі-28 та Ка-226 були уражені майже тиждень тому — у неділю вночі, 21 липня. Це сталося на території акціонерного товариства "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" у селищі Томіліно, Московської області. У спецслужбах причиною уражень назвали диверсійніих заходи ГУР.

"Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" у Томіліно Фото: Авиация России

Третій вертоліт, багатоцільовий Мі-8, було знищено у середу, 24 липня, внаслідок диверсії на території аеродрому міністерства оборони РФ "Кряж" у Самарі.

"Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" — це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонті вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів.

Підприємство складається з двох дослідно-конструкторських бюро ОКБ "Миля" та ОКБ "Камова", експериментально-дослідницького комплексу та випробовуваного центру.

За даними джерел видання, інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Однак російська влада приховує факти власної недбалості від населення.

Нагадаємо, 27 липня джерело Фокусу повідомило, що вночі дрони ГУР атакували три військові аеродроми на території РФ. Йдеться про аеродром в Енгельсі Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та "Оленья" в Мурманській області. Крім того, уражений НПЗ в Рязані.

1 липня внаслідок спецоперації ГУР та СЗР у Росії припинив роботу Оскольський електрометалургійний комбінат імені А.А. Угарова, який виготовляв метал для російського ВПК.