ГУР за неделю поразило три вертолета на территории РФ: что известно

21 июля украинская разведка устроила диверсию в российском Томилино и вывела из строя вертолеты Ми-28 и Ка-226, а 24 июля — уничтожила многоцелевой вертолет Ми-8 в Самаре.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины поразило три российских вертолета на территории Российской Федерации. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах.

Сообщается, что Ми-28 и Ка-226 были поражены почти неделю назад — в воскресенье ночью, 21 июля. Это произошло на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" в поселке Томилино, Московской области. В спецслужбах причиной поражений назвали диверсионные мероприятия ГУР.

"Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" в Томилино Фото: Авиация России

Третий вертолет, многоцелевой Ми-8, был уничтожен в среду, 24 июля, в результате диверсии на территории аэродрома министерства обороны РФ "Кряж" в Самаре.

"Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" — это авиастроительное предприятие, которое специализируется на разработке, производстве и ремонте вертолетов (линейки Ми и КА), а также других винтокрылых летательных аппаратов.

Предприятие состоит из двух опытно-конструкторских бюро ОКБ "Миля" и ОКБ "Камова", экспериментально-исследовательского комплекса и испытательного центра.

По данным источников издания, информация о пожаре в результате взрывов на предприятии вызвала широкую огласку среди жителей Московской области. Однако российские власти скрывают факты собственной халатности от населения.

Напомним, 27 июля источник Фокуса сообщил, что ночью дроны ГУР атаковали три военных аэродрома на территории РФ. Речь идет об аэродроме в Энгельсе Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. Кроме того, поражен НПЗ в Рязани.

1 июля в результате спецоперации ГУР и СВР в России прекратил работу Оскольский электрометаллургический комбинат имени А.А. Угарова, который изготавливал металл для российского ВПК.