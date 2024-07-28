ЗС РФ запустили КАР і Shahed по Україні: є влучання, постраждали діти (відео)

Протиповітряна оборона знищила авіаракету та сім дронів типу Shahed. За словами командувача ПС Миколи Олещука, майже всі цілі було ліквідовано над Одещиною.

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Вночі 28 липня Збройні сили Російської Федерації атакували українські міста. Для цього окупанти запустили керовану авіаракету типу Х-59 та вісім ударних дронів типу Shahed. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram.

"У ніч на 28 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8-ма ударними БПЛА Shahed із мису Чауда — Крим", — сказав Микола Олещук.

Він зауважив, що силами й засобами вогневих груп Сил оборони й підрозділів радіоелектронної боротьби ПС було знищено КАР Х-59 та сім БПЛА. Олещук наголосив, що майже всі повітряні цілі були збиті над Одеською областю.

Ситуація в Херсонській області

У Херсонській ОВА розповіли, що від ранку 28 липня окупанти бʼють по Херсонській області. Так було атаковано селище Комишани, постраждала родина, зокрема й двоє дітей.

"Вибухову травму, поранення обличчя, тулуба, рук та ніг дістала 32-річна жінка. Також постраждали її діти: 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик. У доньки — вибухова травма та струс головного мозку. В сина діагностували ще й травму живота та поранення ноги", — йдеться у повідомленні.

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Крім цього, постраждала 75-річна жінка, в неї вибухова й черепно-мозкова травми, контузія. Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Також в селищі Приозерне вибухову травму й контузію дістала 65-річна жінка, лікарні надали їй всю допомогу.

Пізніше в ОВА повідомили, що в Комишанах також вибухову травму та контузію отримав 16-річний хлопець, він самостійно звернувся за допомогою до лікарні.

Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА, розповів, що ворог атакував освітній заклад, а саме будівлю одного із коледжів у центрі Харкова. В результаті спалахнула пожежа, ніхто з людей не постраждав.

Обстріл Дніпропетровської області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері 27 липня окупанти атакували Нікопольщину, там по Мирівській громаді було скеровано два дрони-камікадзе.

"Два дрони-камікадзе скерували на Мирівську громаду. Пошкодили парник. По Марганецькій вдарили з важкої артилерії. Випустили з пів десятка снарядів", — сказав Сергій Лисак.

За його словами, обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, 24 липня ЗС РФ атакували Харків. Так, авіабомбою ворог влучив у будинок харківського підприємця-волонтера Юрія Сапронова. Він та його дружина не постраждали від російського удару.

У ніч з 25 на 26 липня російські окупанти запустили по Україні балістичну ракету типу "Іскандер-М" та безпілотники типу Shahed. Так, повітряна оборона знищила 20 з 22 дронів у Херсонській, Сумській, Житомирській і Чернігівській областях.