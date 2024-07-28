ВС РФ запустили КАР и Shahed по Украине: есть попадания, пострадали дети (видео)

Противовоздушная оборона уничтожила авиаракету и семь дронов типа Shahed. По словам командующего ПС Николая Олещука, почти все цели были ликвидированы над Одесской областью.

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Ночью 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали украинские города. Для этого оккупанты запустили управляемую авиаракету типа Х-59 и восемь ударных дронов типа Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

"В ночь на 28 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 8-ю ударными БПЛА Shahed с мыса Чауда — Крым", — сказал Николай Олещук.

Он отметил, что силами и средствами огневых групп Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы ВС было уничтожено КАР Х-59 и семь БПЛА. Олещук отметил, что почти все воздушные цели были сбиты над Одесской областью.

Ситуация в Херсонской области

В Херсонской ОГА рассказали, что с утра 28 июля оккупанты бьют по Херсонской области. Так был атакован поселок Камышаны, пострадала семья, в том числе двое детей.

"Взрывную травму, ранения лица, туловища, рук и ног получила 32-летняя женщина. Также пострадали ее дети: 10-летняя девочка и 15-летний мальчик. У дочери — взрывная травма и сотрясение головного мозга. У сына диагностировали еще и травму живота и ранение ноги", — говорится в сообщении.

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Кроме этого, пострадала 75-летняя женщина, у нее взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия. Всех пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Также в поселке Приозерное взрывную травму и контузию получила 65-летняя женщина, больницы оказали ей всю помощь.

Позже в ОВА сообщили, что в Камышанах также взрывную травму и контузию получил 16-летний парень, он самостоятельно обратился за помощью в больницу.

Александр Прокудин, председатель Херсонской ОВА, рассказал, что враг атаковал образовательное учреждение, а именно здание одного из колледжей в центре Харькова. В результате вспыхнул пожар, никто из людей не пострадал.

Обстрел Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вечером 27 июля оккупанты атаковали Никопольщину, там по Мировской громаде были направлены два дрона-камикадзе.

"Два дрона-камикадзе направили на Мировскую общину. Повредили парник. По Марганецкой ударили из тяжелой артиллерии. Выпустили с пол десятка снарядов", — сказал Сергей Лысак.

По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, 24 июля ВС РФ атаковали Харьков. Так, авиабомбой враг попал в дом харьковского предпринимателя-волонтера Юрия Сапронова. Он и его жена не пострадали от российского удара.

В ночь с 25 на 26 июля российские оккупанты запустили по Украине баллистическую ракету типа "Искандер-М" и беспилотники типа Shahed. Так, воздушная оборона уничтожила 20 из 22 дронов в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.