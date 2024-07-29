У РФ поскаржилися на атаку майже 40 БпЛА: на Бєлгородщині частковий блекаут (фото, відео)

Російське командування повідомило про удар 39 дронів Сил оборони, які усі начебто збили засоби ППО. Водночас місцеві губернатори доповіли про вибухи на підстанціях. Крім того, Міноборони РФ не згадало ще один регіон у своєму звіті.

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В ніч на 29 липня Росію атакувала зграя українських безпілотників, які помітили над п'ятьма областями країни-агресорки. Найдальший регіон, де відбивали удари БпЛА — Ленінградська область, за тисячу кілометрів від України. Про те, які російські території потерпали від атаки, йдеться у звіті Міноборони РФ, опублікованому у Telegram-каналі відомства.

Звіт Міноборони РФ з'явився у мережі о 07:09. Російське командування доповіло, що вночі виявили та начебто знищили 39 українських безпілотників, які атакували п'ять областей. Засоби ППО ЗС РФ збили начебто усі дрони літакового типу, ідеться у дописі.

Які області РФ потерпали від атаки:

Курська — 19 безпілотників; Бєлгородська — 9; Брянська — 5; Воронезька — 3; Ленінградська — 3.

Удари по РФ 29 липня — деталі

У соцмережах російських регіонів можна відшукати деталі української атаки. У Telegram-каналі "Пепел Белгород" о 01:00 написали, що один дрон врізався у підстанцію у селі Томаровка Яковлівського міського округу. Кадри показують, що на місці влучання почалася пожежа. Крім того, місцеві жителі поскаржилися на вимикання електропостачання. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у ранковій доповіді не згадав про неприємності у Томарівці.

В Курській області було гучно у трьох районах — Пристенському, Обоянському, Медвенському. В. о. губернатора Олексій Смирнов заявив, що над регіоном збили 12 дронів.

У Воронезькій області вибухало в Острогожському районі, написали у місцевому пабліку. Росіяни запевнили, що дрони ЗСУ зупинили засобами РЕБ. Однак все ж стався вибух у селі Газопровід. На місці влучання працюють пожежники, йдеться у дописі.

У Орловській області, про яку Міноборони РФ не згадало, також відбулась атака дронів. Про це свідчать повідомлення з соцмереж. На одному з відео чути, як невідомий чоловік вигукує, що вони летять у бік залізниці. Водночас на записі чути гудіння БпЛА, а потім — звук вибуху. Губернатор Андрій Кличков підтвердив, що над регіоном летіли два дрони, їх збили сили ППО, але запалала підстанція.

Удари по РФ — атака дронів Орловська область 29 липня Фото: Скриншот

Деталі атаки у Брянській та Ленінградській областях не відшукались — є лише дублювання заяв Міноборони РФ. Якщо нанести на карту регіони, де було гучно, то можна побачити, що найбільше ударів було у найближчих до України областях. Найдальша відстань, яку здолали БпЛА — це близько тисячі кілометрів до Ленінградської області.

Удари по РФ — карта атаки дронів ЗСУ 29 липня Фото: Google Maps

Тим часом на відео з соцмереж можна почути та побачити, що відбулося вночі. На записі з Орловської області, знятому у селі Глазунівка, чути, як росіяни реагують на політ безпілотника.

"Чуєш, він походу прямо над нами! Ось він, ось він, ось він! Бам. Ща будет", — сказав невідомий свідок події.

Зазначимо, попередня успішна атака дронів у Орловській області сталась у травні, раніше писав Фокус. Однієї ночі безпілотники дісталися до нафтобази у селі Лівни та підірвали її. На відео з місця подій можна побачити велику заграву та стовпи диму у точці влучання.

Нагадуємо, Повітряні сили ЗСУ зранку 29 липня повідомили про нічну атаку російських засобів ураження. Ворог запустив авіаційну ракету та десять дронів-камікадзе, дев'ять з яких вдалося збити.