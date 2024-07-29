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Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

В РФ пожаловались на атаку почти 40 БпЛА: на Белгородщине частичный блэкаут (фото, видео)

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Фото: Telegram | Попадание в дрона в Белгородской области 29 июля

Российское командование сообщило об ударе 39 дронов Сил обороны, которые все якобы сбили средства ПВО. В то же время местные губернаторы доложили о взрывах на подстанциях. Кроме того, Минобороны РФ не упомянуло еще один регион в своем отчете.

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В ночь на 29 июля Россию атаковала стая украинских беспилотников, которые заметили над пятью областями страны-агрессора. Самый дальний регион, где отражали удары БпЛА — Ленинградская область, в тысяче километров от Украины. О том, какие российские регионы страдали от атаки, говорится в отчете Минобороны РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отчет Минобороны РФ появился в сети в 07:09. Российское командование доложило, что ночью обнаружили и якобы уничтожили 39 украинских беспилотников, которые атаковали пять областей. Средства ПВО ВС РФ сбили якобы все дроны самолетного типа, говорится в сообщении.

Какие области РФ пострадали от атаки:

  1. Курская — 19 беспилотников;
  2. Белгородская — девять;
  3. Брянская — пять;
  4. Воронежская — три;
  5. Ленинградская — три.

Удары по РФ 29 июля — детали

В соцсетях российских регионов можно отыскать детали украинской атаки. В Telegram-канале "Пепел Белгород" в 1 ч. написали, что один дрон врезался в подстанцию в селе Томаровка Яковлевского городского округа. Кадры показывают, что на месте попадания начался пожар. Кроме того, местные жители пожаловались на отключение электроснабжения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем докладе не упомянул о неприятностях в Томаровке.

В Курской области было шумно в трех районах — Пристенском, Обоянском, Медвенском. И.о. губернатора Алексей Смирнов заявил, что над регионом сбили 12 дронов.

В Воронежской области взрывалось в Острогожском районе, написали в местном паблике. Россияне заверили, что дроны ВСУ остановили средствами РЭБ. Однако все же произошел взрыв в селе Газопровод. На месте попадания работают пожарные, говорится в заметке.

В Орловской области, о которой Минобороны РФ не упомянуло, также состоялась атака дронов. Об этом свидетельствуют сообщения из соцсетей. На одном из видео слышно, как неизвестный мужчина выкрикивает, что они летят в сторону железной дороги. При этом на записи слышно дребезжание БпЛА, а затем — звук взрыва. Губернатор Андрей Кличков подтвердил, что над регионом летели два дрона, их сбили силы ПВО, но загорелась подстанция.

Удары по РФ, дроны, Орловская область, 29 июля Fullscreen
Удары по РФ — атака дронов Орловская область 29 июля
Фото: Скриншот

Детали атаки в Брянской и Ленинградской областях не отыскались — есть только дублирование заявлений Минобороны РФ. Если нанести на карту регионы, где было громко, то можно увидеть, что больше всего ударов было в ближайших к Украине областях. Самое дальнее расстояние, которое преодолели БпЛА — это около тысячи километров до Ленинградской области.

Удары по РФ, 29 июля, дроны, карта Fullscreen
Удары по РФ — карта атаки дронов ВСУ 29 июля
Фото: Google Maps

Между тем на видео из соцсетей можно услышать и увидеть, что произошло в ночь. На записи из Орловской области, снятой в селе Глазуновка, слышно, как россияне реагируют на полет беспилотника.

"Слышишь, он походу прямо над нами! Вот он, вот он, вот он, вот он! Бам. Ща будет", — сказал неизвестный свидетель происшествия.

Отметим, предыдущая успешная атака дронов в Орловской области произошла в мае, ранее писал Фокус. Одной ночью беспилотники добрались до нефтебазы в селе Ливны и взорвали ее. На видео с места событий можно увидеть большое зарево и столбы дыма в точке попадания.

Напоминаем, Воздушные силы ВСУ утром 29 июля сообщили о ночной атаке российских средств поражения. Враг запустил авиационную ракету и десять дронов-камикадзе, девять из которых удалось сбить.