В РФ пожаловались на атаку почти 40 БпЛА: на Белгородщине частичный блэкаут (фото, видео)

Российское командование сообщило об ударе 39 дронов Сил обороны, которые все якобы сбили средства ПВО. В то же время местные губернаторы доложили о взрывах на подстанциях. Кроме того, Минобороны РФ не упомянуло еще один регион в своем отчете.

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В ночь на 29 июля Россию атаковала стая украинских беспилотников, которые заметили над пятью областями страны-агрессора. Самый дальний регион, где отражали удары БпЛА — Ленинградская область, в тысяче километров от Украины. О том, какие российские регионы страдали от атаки, говорится в отчете Минобороны РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отчет Минобороны РФ появился в сети в 07:09. Российское командование доложило, что ночью обнаружили и якобы уничтожили 39 украинских беспилотников, которые атаковали пять областей. Средства ПВО ВС РФ сбили якобы все дроны самолетного типа, говорится в сообщении.

Какие области РФ пострадали от атаки:

Курская — 19 беспилотников; Белгородская — девять; Брянская — пять; Воронежская — три; Ленинградская — три.

Удары по РФ 29 июля — детали

В соцсетях российских регионов можно отыскать детали украинской атаки. В Telegram-канале "Пепел Белгород" в 1 ч. написали, что один дрон врезался в подстанцию в селе Томаровка Яковлевского городского округа. Кадры показывают, что на месте попадания начался пожар. Кроме того, местные жители пожаловались на отключение электроснабжения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем докладе не упомянул о неприятностях в Томаровке.

В Курской области было шумно в трех районах — Пристенском, Обоянском, Медвенском. И.о. губернатора Алексей Смирнов заявил, что над регионом сбили 12 дронов.

В Воронежской области взрывалось в Острогожском районе, написали в местном паблике. Россияне заверили, что дроны ВСУ остановили средствами РЭБ. Однако все же произошел взрыв в селе Газопровод. На месте попадания работают пожарные, говорится в заметке.

В Орловской области, о которой Минобороны РФ не упомянуло, также состоялась атака дронов. Об этом свидетельствуют сообщения из соцсетей. На одном из видео слышно, как неизвестный мужчина выкрикивает, что они летят в сторону железной дороги. При этом на записи слышно дребезжание БпЛА, а затем — звук взрыва. Губернатор Андрей Кличков подтвердил, что над регионом летели два дрона, их сбили силы ПВО, но загорелась подстанция.

Удары по РФ — атака дронов Орловская область 29 июля Фото: Скриншот

Детали атаки в Брянской и Ленинградской областях не отыскались — есть только дублирование заявлений Минобороны РФ. Если нанести на карту регионы, где было громко, то можно увидеть, что больше всего ударов было в ближайших к Украине областях. Самое дальнее расстояние, которое преодолели БпЛА — это около тысячи километров до Ленинградской области.

Удары по РФ — карта атаки дронов ВСУ 29 июля Фото: Google Maps

Между тем на видео из соцсетей можно услышать и увидеть, что произошло в ночь. На записи из Орловской области, снятой в селе Глазуновка, слышно, как россияне реагируют на полет беспилотника.

"Слышишь, он походу прямо над нами! Вот он, вот он, вот он, вот он! Бам. Ща будет", — сказал неизвестный свидетель происшествия.

Отметим, предыдущая успешная атака дронов в Орловской области произошла в мае, ранее писал Фокус. Одной ночью беспилотники добрались до нефтебазы в селе Ливны и взорвали ее. На видео с места событий можно увидеть большое зарево и столбы дыма в точке попадания.

Напоминаем, Воздушные силы ВСУ утром 29 июля сообщили о ночной атаке российских средств поражения. Враг запустил авиационную ракету и десять дронов-камикадзе, девять из которых удалось сбить.