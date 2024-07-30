Морять голодом і б'ють: РФ змушує мігрантів воювати проти України, — ISW

Аналітики зазначають, що російський уряд максимально погрожує громадянам, які приїхали в країну і встигли отримати документи. Паспорт можуть відібрати, якщо вони відмовляться їхати на фронт.

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На території Росії продовжують шукати людей, яких хочуть використати для участі у війні проти України. Зокрема йдеться про мігрантів, яких морять голодом і б'ють. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, російська влада фактично незаконно утримує людей без їжі та води і застосовує щодо них фізичне насильство. Усе для того, щоб довести їх до крайнього стану і змусити підписати контракт із ЗС РФ.

Окремо в ISW нагадали про заяву російського опозиційного видання "Окно". Річ у тім, що майже всі затримані мігранти, кажуть адвокати і правозахисники, погоджуються на участь у війні проти України після низки обіцянок і погроз.

Зокрема влада РФ погрожує позбавити натуралізованих громадян російського громадянства і обіцяє мігрантам громадянство в обмін на згоду піти на військову службу.

Почастішали такі випадки після березня 2024 року, коли стався теракт у концертному залі Підмосков'я "Крокус Сіті Хол".

Також в уряді роблять усі законодавчі кроки, які дозволять використовувати мігрантів для задоволення потреб російської армії в Україні. Зокрема перед цим голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін запропонував депутатам підготувати закон, який вимагав би від новонатуралізованих громадян становлення на військовий облік. Також термін служби для них може становити 2 роки замість одного.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що РФ відправила воювати в Україну 10 тисяч мігрантів. За даними аналітиків із британської розвідки, за допомогою іноземців Москва намагається обмежити вплив на ті прошарки російського населення, які мають більшу політичну самостійність.