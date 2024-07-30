Морят голодом и избивают: РФ вынуждает мигрантов воевать против Украины, — ISW

Аналитики отмечают, что российское правительство максимально угрожает гражданам, которые приехали в страну и успели получить документы. Паспорт могут отобрать, если они откажутся ехать на фронт.

Related video

На территории России продолжают искать людей, которых хотят использовать для участия в войне против Украины. В частности речь идет про мигрантов, которых морят голодом и избивают. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

По данным аналитиков, российские власти фактически незаконно удерживают людей без еды и воды и применяют в отношении к ним физическое насилие. Все для того, чтобы довести их до крайнего состояния и вынудить подписать контракт с ВС РФ.

Отдельно в ISW напомнили о заявлении российского оппозиционного издания "Окно". Дело в том, что почти все задержанные мигранты, говорят адвокаты и правозащитники, соглашаются на участие в войне против Украины после ряда обещаний и угроз.

В частности власти РФ угрожают лишить натурализованных граждан российского гражданства и обещают мигрантам гражданство в обмен на согласие пойти на военную службу.

Участились такие случаи после марта 2024 года, когда произошел теракт в концертном зале Подмосковья "Крокус Сити Холл".

Также в правительстве предпринимают все законодательные шаги, которые позволят использовать мигрантов для удовлетворения потребностей российской армии в Украине. В частности перед этим председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам подготовить закон, который требовал бы от новонатурализованных граждан становление на воинский учет. Также срок службы для них может составлять 2 года вместо одного.

Напомним, 2 июля сообщалось, что РФ отправила воевать в Украину 10 тысяч мигрантов. По данным аналитиков из британской разведки, при помощи иностранцев Москва пытается ограничить воздействие на те слои российского населения, которые обладают большей политической самостоятельностью.