"Робочі руки": РФ направила понад 10 тисяч мігрантів воювати проти України, — Слідком

За словами глави Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, влада знайшла нову "фішку", яка призвела до того, що мігранти поступово залишають країну. Річ у тім, що після отримання громадянства необхідно стати на військовий облік і можливе відправлення в зону бойових дій.

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Близько 10 тисяч мігрантів, які отримали громадянство Російської Федерації, були відправлені воювати проти України. Про це заявив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму.

За його словами, влада знайшла так звану нову "фішку", яка призвела до того, що мігранти почали залишати територію Росії. Пов'язано це з військовим обліком і можливим відправленням цих новоспечених громадян у зону бойових дій.

"У чому ця фішка полягає? Ми стали реалізовувати положення Конституції і наших законів про те, що особи, які набули громадянства, повинні стати на військовий облік і в разі необхідності взяти участь у СВО (офіційна назва Кремля повномасштабної війни в Україні, — ред.)", — заявив Олександр Бастрикін.

Окремо глава Слідкому РФ додав, що вже вдалося "відловити" понад 30 тисяч таких мігрантів, які не встали на облік своєчасно. Близько 10 тисяч із них було відправлено на війну проти України.

"Нам кажуть, а навіщо вони там потрібні? Товариші, рити окопи і створювати укріплення. Для цього потрібні дійсно хороші, робочі руки. Вони сьогодні поповнюють лави наших тилових підрозділів, які ці укріплення будують", — підсумував Олександр Бастрикін.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що громадян Шрі-Ланки "обдурили" для участі у війні в Україні. За словами журналістів, рекрутери розсилали колишнім шрі-ланкійським військовим у WhatsApp повідомлення, в яких обіцяли громадянство Росії, ділянки землі та 2,1 тис. доларів на місяць.