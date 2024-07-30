"Ворог буде лізти вперед всім, чим зможе": у ЦПД попередили про ризики війни 2024

Начальник центру Андрій Коваленко попередив, що ЗС РФ посилять наступ на фронті та обстріли України. З його слів, деякі об’єкти на території Росії мають усвідомити "гострі наслідки" своїх бажань.

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Керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко розповів про "важливі виклики", які постають перед Україною на осінь. Про це відомо з його публікації у Telegram від 30 липня.

Першим таким викликом є ситуація на східних напрямках фронту.

"Ворог намагатиметься в серпні лізти вперед всім, чим може. І стримати його вкрай важливо", — спрогнозував Коваленко.

Він пояснив, що пріоритетом для далекобійних ударів Сил оборони мають стати місця базування російської авіації типу Ту та інші аеродроми. Окрім того, ворожі нафтобази та енергооб’єкти мають "відчути, що бажання знищувати нас має гострі наслідки".

Начальник ЦПД підтвердив, що ЗС РФ намагатимуться масово бити по енергетиці України. Силам оборони вкрай важливо зірвати ці плани, для чого необхідне посилення ППО.

Окрім того, Коваленко попередив, що Росія продовжить запускати хвилі дезінформації щодо мобілізації та втоми він війни. Він запевнив, що всередині країни ці удари будуть відбиті. Водночас, з його слів, зусилля ворога будуть спрямовані й на українців за кордоном. Зокрема, країна-агресорка може використати блогерів, які виїхали з країни.

"Мільйони наших людей, з якими ми повинні працювати щодня. Це виклик", — підкреслив лейтенант.

Пост Андрія Коваленка від 30 липня Фото: Скриншот

Нагадаємо, аналітики ISW проінформували, що російські окупанти просунулись на кількох напрямках та захопили нові населені пункти. Окрім того, ворог міг захопити завод у Вовчанську.

Офіцер 59 ОМПБр Сергій Цехоцький розповів, що найгарячішими на Донбасі нині є Покровський та Курахівський напрямки. Він уточнив, що загарбники діють підступно та вишукують слабкі місця в обороні.