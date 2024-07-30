"Враг будет лезть вперед всем, чем сможет": в ЦПД предупредили о рисках войны 2024

Начальник центра Андрей Коваленко предупредил, что ВС РФ усилят наступление на фронте и обстрелы Украины. По его словам, некоторые объекты на территории России должны осознать "острые последствия" своих желаний.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко рассказал о "важных вызовах", которые стоят перед Украиной на осень. Об этом известно из его публикации в Telegram от 30 июля.

Первым таким вызовом является ситуация на восточных направлениях фронта.

"Враг будет пытаться в августе лезть вперед всем, чем может. И сдержать его крайне важно", — спрогнозировал Коваленко.

Он объяснил, что приоритетом для дальнобойных ударов Сил обороны должны стать места базирования российской авиации типа Ту и другие аэродромы. Кроме того, вражеские нефтебазы и энергообъекты должны "почувствовать, что желание уничтожать нас имеет острые последствия".

Начальник ЦПД подтвердил, что ВС РФ будут пытаться массово бить по энергетике Украины. Силам обороны крайне важно сорвать эти планы, для чего необходимо усиление ПВО.

Кроме того, Коваленко предупредил, что Россия продолжит запускать волны дезинформации по мобилизации и усталости он войны. Он заверил, что внутри страны эти удары будут отражены. В то же время, по его словам, усилия врага будут направлены и на украинцев за рубежом. В частности, страна-агрессор может использовать блогеров, которые выехали из страны.

"Миллионы наших людей, с которыми мы должны работать каждый день. Это вызов", — подчеркнул лейтенант.

Пост Андрея Коваленко от 30 июля Фото: Скриншот

Напомним, аналитики ISW проинформировали, что российские оккупанты продвинулись на нескольких направлениях и захватили новые населенные пункты. Кроме того, враг мог захватить завод в Волчанске.

Офицер 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий рассказал, что самыми горячими на Донбассе сейчас являются Покровское и Кураховское направления. Он уточнил, что захватчики действуют коварно и выискивают слабые места в обороне.