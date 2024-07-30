Курахівський напрямок: ЗС РФ масовано атакували ЗСУ бронетехнікою, але зазнали фіаско

У командуванні Десантно-штурмових військ заявили, що окупанти кинули під час спроби масованої атаки 57 одиниць бронетехніки та більшість вдалося уразити. Також десятки окупантів більше ніколи не з'являться на фронті.

Related video

Російські окупанти спробували здійснити масовану спробу наступу на Курахівському напрямку, але вкотре зазнали фіаско. Про це йдеться в повідомленні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними командування, ЗС РФ уже вдруге за останній час кинули в наступ 57 одиниць бронетехніки, щоб спробувати прорвати оборону Таврійських десантників на Курахівському напрямку. Така спроба штурму провалилася.

"Окупанти протягом одного дня задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин із піхотою, 10 мотоциклів та 1 баггі. Незважаючи на величезну кількість ворожої техніки, усі спроби ворога вкотре було помножено на нуль: під час бою наші воїни уразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків і баггі. Знищено 36 окупантів, ще 32 — поранено", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити бойову роботу українських артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів, а також героїчної піхоти.

У командуванні рекомендують показувати цей ролик кожному росіянину, який все ще збирається взяти участь у війні проти України.

"Покалічені російські штурмовики з відірваними кінцівками, які відчули лють Таврійських десантників і в паніці кидаються повзти з поля бою", — підсумували в Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що ЗСУ знищили чергову гармату 1950-х років, з якої ЗС РФ стріляють снарядами КНДР. За словами журналістів, гармата М-46 стріляє 130-мм снарядами, які вже давно не виробляються в Росії. Однак ЗС РФ використовують цю зброю завдяки поставкам боєприпасів від Північної Кореї та Ірану.