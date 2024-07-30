В Україні спростили умови бронювання для перевізників: кого не мобілізують до ЗСУ

Для визнання підприємства критично важливим потрібно відповідати двом критеріям із семи. Також розширено кількість компаній, які можуть подаватися на отримання цього статусу, розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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Під час мобілізації не можуть призвати до лав ЗСУ працівників, які мають бронювання. Зокрема це стосується підприємств, які відповідають певним критеріям. Про особливості бронювання співробітників компаній, які займаються перевезеннями, розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у своєму Facebook.

Він розповів, що за півтора року дії механізму бронювання співробітників до Міністерства надійшло близько 500 заяв від перевізників на визнання критичності, зокрема, у 2023 році — не більше 40.

Для того, щоб отримати статус критично важливого підприємства потрібно відповідати двом із семи критеріям, тоді як раніше — трьом. Також через зміни до постанови Кабміну №76 легше подати пакет документів, потрібно мати відповідну ліцензію та бути без податкової заборгованості.

Також внесені зміни до наказу Міністерва №303, він був підписаний та буде опублікований після реєстрації в Мінʼюсті, очікується наступного тижня.

Особливості бронювання перевізників

"Якщо ж перевізник має всі підстави для визнання критичним без потреби чекати оновленого 303-го наказу, то може подаватись вже зараз", — сказав Сергій Деркач.

Наказом було розширено перелік підприємств, які можуть подаватися на отримання статусу критичного. Йдеться про перевізників, які виконують нерегулярні перевезення, й автостанції. Також зʼявиться можливість подаватися компаніям, які виконували перевезення не лише у 2022 році, але й тим, які почали діяльність у 2023-2024 роках.

Також скасовано необхідність підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів.

"Всі зміни до 303-го наказу почнуть діяти після реєстрації акту Міністерством юстиції. Практично це означає, що подавати пакети документів до Міністерства з врахуванням цих змін можна лише після того, як оновлений наказ набуде чинності", — пояснив він.

Бронювання для ФОПів

Деркач додав, що статус критичного не може отримати жоден ФОП. Оскільки згідно з розʼясненням Мінекономіки, це суперечить закону, тому виправити цю ситуацію можуть лише зміни до законодавства, які дозволять бронювати не лише "підприємства, установи, організації".

Нагадаємо, заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач повідомила, що чоловіки, які мають бронювання від мобілізації, не повинні проходити ВЛК. Вона зауважила, що ці норми законодавства вже набули чинності.

Раніше повідомлялося, що ФОП не може забронювати від мобілізації себе або своїх найманих працівників.