В Украине упростили условия бронирования для перевозчиков: кого не мобилизуют в ВСУ

Для признания предприятия критически важным нужно соответствовать двум критериям из семи. Также расширено количество компаний, которые могут подаваться на получение этого статуса, рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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Во время мобилизации не могут призвать в ряды ВСУ работников, имеющих бронирование. В частности, это касается предприятий, которые соответствуют определенным критериям. Об особенностях бронирования сотрудников компаний, которые занимаются перевозками, рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в своем Facebook.

Он рассказал, что за полтора года действия механизма бронирования сотрудников в Министерство поступило около 500 заявлений от перевозчиков на признание критичности, в частности, в 2023 году — не более 40.

Для того, чтобы получить статус критически важного предприятия, нужно соответствовать двум из семи критериев, тогда как раньше — трем. Также из-за изменений в постановление Кабмина №76 легче подать пакет документов, нужно иметь соответствующую лицензию и быть без налоговой задолженности.

Также внесены изменения в приказ Министерства №303, он был подписан и будет опубликован после регистрации в Минюсте, ожидается на следующей неделе.

Особенности бронирования перевозчиков

"Если же перевозчик имеет все основания для признания критическим без необходимости ждать обновленного 303-го приказа, то может подаваться уже сейчас", — сказал Сергей Деркач.

Приказом был расширен перечень предприятий, которые могут подаваться на получение статуса критического. Речь идет о перевозчиках, которые выполняют нерегулярные перевозки, и автостанциях. Также появится возможность подаваться компаниям, которые выполняли перевозки не только в 2022 году, но и тем, которые начали деятельность в 2023-2024 годах.

Также отменена необходимость подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов.

"Все изменения в 303-й приказ вступят в силу после регистрации акта Министерством юстиции. Практически это означает, что подавать пакеты документов в Министерство с учетом этих изменений можно только после того, как обновленный приказ вступит в силу", — пояснил он.

Бронирование для ФЛП

Деркач добавил, что статус критического не может получить ни один ФЛП. Поскольку согласно разъяснению Минэкономики, это противоречит закону, поэтому исправить эту ситуацию могут только изменения в законодательство, которые позволят бронировать не только "предприятия, учреждения, организации".

Напомним, заместитель директора департамента по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач сообщила, что мужчины, которые имеют бронирование от мобилизации, не должны проходить ВВК. Она отметила, что эти нормы законодательства уже вступили в силу.

Ранее сообщалось, что ФЛП не может забронировать от мобилизации себя или своих наемных работников.