Здолали 750 км: невідомі БпЛА атакували військовий об'єкт у Північній Осетії

Ймовірно, ціллю атаки став військовий аеродром Моздок. На місці спаланула пожежа.

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В Росії невідомі дрони здолали щонайменше 750 км і атакували об'єкт у Північній Осетії. Про це повідомляють OSINT-аналітики "Око Гора".

"Північна Осетія (ймовірно, аеродром Моздок), заявлено про приліт БпЛА. 750 кілометрів від лінії бойового зіткнення", — йдеться в повідомленні.

Аеродром Моздок на карті

Аналітики виклали відео, яке зафільмував місцевий житель. Він розповів, що почув стрілянину, яка лунала в районі війського аеродрому. За його словами щось "зірвалося так нормально", а на місці вибуху виникла пожежа.

На оприлюдненому відео видно дим, який здіймається в повітря в районі аеродрому.

Глава республіки Сергій Меняйло повідомив в Telegram, що були збиті два БпЛА.

"У Моздокському районі відбито атаку безпілотників: збито два БпЛА. Жертв і руйнувань немає", — написав він.

Він нагадав росіянам, що зйомка та розповсюдження фото та відео з місць падіння дронів заборонена, і закликав їх не поширювати фейки та не нагнітати паніку.

Нагадаємо, що 29 липня Сили оборони України завдали удару по низці електропідстанцій РФ в Курській області. Як результат, фіксувалися перебої з електропостачанням в Поніровському, Курському та Сонцівському районах Курської області.