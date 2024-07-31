Україна доб'ється сильної переговорної позиції виснаженням ЗС РФ: Коваленко назвав методи

За словами військово-політичного оглядача, одне з найважливіших завдань українських захисників — ослаблення противника. Щомісяця окупанти втрачають близько 300 одиниць танків і незабаром можуть зовсім залишитися без техніки.

Related video

Україна продовжує очікувати від західних партнерів сучасні винищувачі F-16, а також отримує від союзників нові пакети військової допомоги, тим самим збільшуючи забезпечення армії. Усе це ті інструменти, які допомагають зробити РФ слабшою. Детальніше про це в ефірі "24 каналу" висловився військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, збільшення ресурсу Сил оборони допоможе не просто відвоювати території, які тимчасово перебувають під контролем ворога, а й вийти на переговорну позицію з сильнішої сторони. ЗСУ займатимуться обороною аж до кінця року, проте в цю стратегію входить ще одна важлива фаза — виснаження ворога.

Багато західних моніторингових груп, продовжує аналітик, фіксують той факт, що Росія стає слабкішою і на її складах закінчується радянська техніка, якої в неї було десятки тисяч до лютого 2022 року.

"Вихід на вигідну позицію щодо переговорів — зробить Росію слабкою. Зараз майже всі ці склади з артилерією, танками, БМП, автомобільним транспортом спустошені. Росія перебуває на межі того, що майже 90% техніки, яка є в зоні бойових дій, — радянська техніка, яку вона відновила зі складів і центрів збереження", — заявив Олександр Коваленко.

Окремо військово-політичний оглядач додав, що щомісяця противник втрачає близько 300 танків, однак стільки ж він здатен компенсувати за рахунок відновлення "радянської спадщини". Коли й ці ресурси закінчаться, тоді відновлювати буде нічим, а сучасне виробництво, що відбувається на заводі "Уралвагонзавод", може забезпечити ЗС РФ 11-15 танками Т-90 і Т-72 на місяць.

"Якщо говорити абстрактно, то умовно кажучи, за такої інтенсивності ведення бойових дій і втрат у близькому майбутньому Росія залишиться без техніки", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 28 липня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розповів, коли Україна представить мирний план, після якого у РФ не буде жодного шансу. За словами глави держави, він не може реагувати на заклики встановити режим припинення вогню, поки Росія окуповує українські території.