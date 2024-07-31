Російська ППО під Донецьком могла збити власний гелікоптер Мі-8, — росЗМІ (відео)

Ворожі пабліки повідомили про збиття військового гелікоптера Мі-8 з пораненими окупантами на борту під Донецьком. Місцеві припускають, що вертоліт став жертвою "дружнього вогню".

Related video

У середу вранці, 31 липня у районі тимчасово окупованого Донецька прогриміли вибухи. Telegram-канал Helicopterpilot, адміністратор якого нібито пов'язаний з російською авіацією, написав про збиття гелікоптера Мі-8.

"Щодо Мі-8 під Донецьком точної інформації щодо екіпажу поки що немає. Будемо сподіватися…", — йдеться у повідомленні.

Фото: скриншот

За попередніми даними, борт перевозив поранених російських окупантів.

Повідомлення про вибухи почали ширитися у місцевих пабліках близько 10 години ранку. У мережі публікували кадри з чорним димом понад окупованим Донецьком.

Низка Telegram-каналів припускають, що гелікоптер Мі-8 міг стати жертвою "дружнього вогню". Його могла знищити російська протиповітряна оборона.

"Типичный Донецк" повідомляв про роботу ППО як над самим містом, так і над розташованою поруч Макіївкою.

Місцеві розводили паніку у соцмережах і писали про велику кількість карет швидкої допомоги, які їхали на місце вибуху.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, 25 липня у Жиздринському районі Калузької області Російської Федерації під час планового польоту розбився військовий гелікоптер Мі-28. Увесь екіпаж загинув.

21 і 24 липня ГУР МО вдалося влаштувати диверсії у Самарі та під Москвою, внаслідок яких було знищено три російські гелікоптери.