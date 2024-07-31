"Великий прорив": в Defence Express оцінили удар по складах озброєння РФ біля Курська

Сили оборони України отримали комплексні можливості завдавати ударів по території агресора, навіть якщо поки що це умовна стокілометрова санітарна зона від лінії державного кордону України, говорить Киричевський.

Related video

"Епізод" поблизу Курська в РФ може стати початком прориву Сил оборони щодо можливості завдавати комплексних ударів по території РФ. Таку думку в коментарі "Еспресо" висловив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

Він припустив, що з усієї наявної зброї у Сил оборони, для атаки могли використати ракети "Нептун".

"Повідомлень про наявність літальних безпілотників у ВМС нема, відповідно завести туди катери-камікадзе суходолом під Курськ можливості нема, тому тут залишається тільки один варіант із "Нептуном". Звісно, сам характер удару, тобто куди били, може говорити про дальність, бо там усього 100 км до лінії державного кордону, але ж ми не знаємо де могла стояти пускова установка", — сказав він.

Іван Киричевський додав, що Генштаб ЗСУ зробив перший натяк, зокрема про те, що було кілька точок прицілювання, що свідчить про те, що ракет було кілька.

"Якщо вдалося в режимі реального часу зафіксувати, що ракети потрапили туди, куди їх націлювали й при цьому були вибухи й фіксувалась робота протиповітряної оборони, то, можливо, ми щось не знаємо гарне про можливості Сил оборони України вести самостійну розвідку щодо ворога хоча б у стокілометровій прикордонній зоні", — пояснив Киричевський.

Він зауважив, що це — великий прорив для Сил оборони, якщо вони змогли фіксувати наслідки роботи зброї у режимі реального часу, зокрема, те, що ракета долетіла куди треба і влучила.

"Хто знав, можливо, оцей приємний епізод щодо Курська є початком прориву навіть незначного, на перший погляд, одначе, коли Сили оборони України отримали комплексні можливості завдавати ударів по території агресора, навіть якщо поки що це умовна стокілометрова санітарна зона від лінії державного кордону України. Знаєте, маленький крок для держави й великий крок для всього людства буде в такій ситуації", — підсумував Киричевський.

Нагадаємо, що уніч проти 31 липня Сили оборони України завдали удар по складу зберігання техніки та озброєння ЗС РФ поблизу Курська. Бойову роботу вели підрозділи зі складу ВМС України, у взаємодії з іншими складовими СОУ.