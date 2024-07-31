Чим важливий натяк Генштабу ЗСУ на удар "Нептуном" по російській базі під Курськом, — ЗМІ

ВМС України не мають на озброєнні далекобійних дронів. Тому, припускають журналісти, Генштаб натякнув на використання модифікованих протикорабельних ракет "Нептун".

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У ніч на 31 липня сили оборони України завдали удар по складу зберігання техніки та озброєння армії РФ біля міста Курськ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Бойову роботу, як йдеться у повідомленні, вели визначені підрозділи зі складу ВМС України, у взаємодії з іншими складовими СОУ. Також повідомляється, що результати ураження цілей ще уточнюються. Водночас фіксувалася робота російської протиповітряної оборони.

Як пише портал Defense Express, йдеться про удар по об’єкту, який був розташований орієнтовно за 100 кілометрів від лінії державного кордону України. До того ж пуск засобів ураження, ймовірно, відбувався на певній відстані від кордону для убезпечення пускових установок та їх розрахунків.

Але тут треба звернути увагу швидше на натяк про те, який саме засіб ураження міг бути використаний для удару Сил оборони України по базі армії РФ біля Курська.

Журналісти Defense Express наголошують, що у відкритому доступі не було повідомлень про те, що українські ВМС мають свої далекобійні БпЛА-камікадзе. Тому там припускають, що у своєму повідомленні Генштаб ЗСУ зробив натяк на можливе використання модифікованих ракет "Нептун".

Водночас ідеться про можливе застосування цього зразка ракетного озброєння в складі єдиного розвідувально-ударного контуру, роботу інших елементів якого забезпечили інші складові Сил оборони України.

Якщо розвивати цю робочу гіпотезу, то можемо висловити далі такі припущення. Глибина удару по території РФ на дистанцію у 100 кілометрів навряд чи може бути маркером, на яку реальну дальність можуть вдарити модернізовані ракети "Нептун", зазначають на порталі, оскільки невідомо, з якої саме точки на території нашої країни відбувався пуск засобів ураження.

У повідомленні Генштабу ЗСУ йдеться про "вибухи у точках прицілювання", тобто мова тут може йти не тільки про "детонацію після влучань", але й про те, що могло бути випущено одразу кілька ракет. Своєю чергою з цього випливає, що Сили оборони України мають не тільки власне ракетне озброєння для ударів по території країни-агресора, але й відповідно вписали його у розвідувально-ударний контур для покращення ефективності ураження по військових об’єктах ворога, роблять припущення журналісти.

Зазначимо, російська редакція "Радіо Свобода" пише, що атаки зазнали два об'єкти: склад авіаційного озброєння поряд з аеродромом "Халіне" (в/ч 75079, селище Маршала Жукова) і база Головного управління Міністерства оборони РФ (в/ч 42699, село Халіне).

Міноборони РФ повідомило, що над Курщиною нібито було збито керовану ракету "Нептун-МД".

Нагадаємо, у ніч на 30 липня було гучно в Курській області РФ. Вибухи лунали неподалік від військового аеродрому "Халіне" та поруч із населеними пунктами, біля яких, ймовірно, пролягав курс ракет.

Нагадаємо також, 29 липня Фокус повідомляв про атаку майже 40 дронів на територію РФ: найбільше БпЛА тоді зафіксували саме в Курській області.