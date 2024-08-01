Залишається вільним містом: в МВА розповіли, чи увійшли ЗС РФ до Торецька

Сили оборони змогли зупинити активні бойові дії та активно стримують просування ворога, наголошує очільник адміністрації Василь Чинчик.

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Російські військові не зайшли до Торецька, а подібні заяви про "успіхи" ворога є тільки частиною кампанії по дестабілізації інформаційного простору як серед жителів міста, так і загалом українців по всій країні.

Про це заявив очільник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в етері національного телемарафону.

За його словами, росіяни продовжують інформаційні війни та роблять вкиди про вхід російських підрозділів до міста. Натомість Чинчик підтвердив, що Торецьк залишається вільним українським містом, яке перебуває під постійними російськими обстрілами.

"Але місто (Торецьк, — ред.) вільне, воно українське", — наголосив Чинчик.

Голова МВА додав, що українські військові змогли зупинити активні бойові дії. Вони стримують просування ворога.

"Вони (окупанти, — ред.) зараз стримуються і, згідно з останніми даними, видно, що ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб ворог мінімально міг захоплювати наші території в адміністративних межах Торецької громади", – додав Чинчик.

За оновленими даними Генерального штабу ЗСУ, на Торецькому напрямку відбулося 26 боєзіткнень із окупантами, зокрема неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

Нагадаємо, напередодні аналітики DeepState повідомили, що окупанти можуть зосередити основні сили для захоплення териконів шахти імені Артема та шахти "Північна" поблизу Торецька. Після цього підрозділи РФ спробують зайти у місто.