Остается свободным городом: в ГВА рассказали, вошли ли ВС РФ в Торецк

Силы обороны смогли остановить активные боевые действия и активно сдерживают продвижение врага, отмечает глава администрации Василий Чинчик.

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Российские военные не зашли в Торецк, а подобные заявления об "успехах" врага являются только частью кампании по дестабилизации информационного пространства как среди жителей города, так и в целом украинцев по всей стране.

Об этом заявил глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне продолжают информационные войны и делают вбросы о входе российских подразделений в город. Чинчик подтвердил, что Торецк остается свободным украинским городом, который находится под постоянными российскими обстрелами.

"Но город (Торецк, — ред.) свободный, он украинский", — подчеркнул Чинчик.

Председатель ГВА добавил, что украинские военные смогли остановить активные боевые действия. Они сдерживают продвижение врага.

"Они (оккупанты, — ред.) сейчас сдерживаются и, согласно последним данным, видно, что ВСУ прилагают все усилия, чтобы враг минимально мог захватывать наши территории в административных границах Торецкой громады", — добавил Чинчик.

По обновленным данным Генерального штаба ВСУ, на Торецком направлении произошло 26 боевых столкновений с оккупантами, в частности неподалеку от Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

Напомним, накануне аналитики DeepState сообщили, что оккупанты могут сосредоточить основные силы для захвата терриконов шахты имени Артема и шахты "Северная" вблизи Торецка. После этого подразделения РФ попытаются зайти в город.