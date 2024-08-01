Ядерні навчання в РФ: Міноборони показало "спеціальні боєприпаси" для "Іскандера" (відео)

У російському оборонному відомстві перерахували питання, які нібито вдалося вирішити під час третього етапу заходів. У мережі також помітили, що на опублікованих кадрах присутня ракета "Іскандер-М" у ядерному виконанні.

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У Росії проходить третій етап навчань нестратегічних ядерних сил і тепер військовослужбовці розпочали спорядження ракет-носіїв та авіаційних засобів ураження. Про це повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації.

За даними ворожого оборонного відомства, особовий склад ракетних з'єднань Південного і Центрального військових округів, а також підрозділів авіації Повітряно-космічних сил, що задіяні в навчаннях, змогли нібито відпрацювати низку питань. Йдеться про:

отримання спеціальних навчальних боєприпасів;

вихід у призначені райони;

спорядження ракет-носіїв та авіаційних засобів ураження.

На опублікованому в мережі відео російське Міністерство оборони показало балістичну ракету 9М723 "Іскандер-М", проте в ядерному виконанні, пише Telegram-канал "Мілітарист". При цьому на кадрах вона представлена в заблюреному вигляді. Також там звернули увагу на незвичайний візерунок камуфляжної сітки.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що РФ розпочала новий етап ядерних навчань і це втретє за останні кілька місяців. За інформацією від російського оборонного відомства, проведення заходів спрямоване на підтримання готовності особового складу і техніки до виконання бойових завдань.

23 липня повідомлялося, що в Росії проводять ядерні навчання зі стратегічними "Ярсами". За даними Міноборони РФ, під час тренування ракетники відпрацюють протидію умовним ДРГ і навчаться виводити спецтехніку із зон умовного хімічного зараження.