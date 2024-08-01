Ядерные учения в РФ: Минобороны показало "специальные боеприпасы" для "Искандера" (видео)

В российском оборонном ведомстве перечислили вопросы, которые якобы удалось решить в ходе третьего этапа мероприятий. В сети также заметили, что на опубликованных кадрах присутствует ракета "Искандер-М" в ядерном исполнении.

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В России проходит третий этап учений нестратегических ядерных сил и теперь военнослужащие приступили к снаряжению ракет-носителей и авиационных средств поражения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным вражеского оборонного ведомства, личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов, а также подразделений авиации Воздушно-космических сил, которые задействованы в учениях, смогли якобы отработать ряд вопросов. Речь идет про:

получение специальных учебных боеприпасов;

выход в назначенные районы;

снаряжение ракет-носителей и авиационных средств поражения.

На опубликованном в сети видео российское Министерство обороны показало баллистическую ракету 9М723 "Искандер-М", однако в ядерном исполнении, пишет Telegram-канал "Милитарист". При этом на кадрах она представлена в заблюренном виде. Также там обратили внимание на необычный узор камуфляжной сети.

Напомним, 31 июля сообщалось, что РФ начала новый этап ядерных учений и это третий раз за последние несколько месяцев. По информации от российского оборонного ведомства, проведение мероприятий направлено на поддержание готовности личного состава и техники к выполнению боевых задач.

23 июля сообщалось, что в России проводят ядерные учения со стратегическими "Ярсами". По данным Минобороны РФ, в ходе тренировки ракетчики отработают противодействие условным ДРГ и научатся выводить спецтехнику из зон условного химического заражения.