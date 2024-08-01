"Уражає на відстані 2 км": у ЗС РФ можуть бути гранатомети з цифровими прицілами, — ISW (фото)

За словами аналітиків, які посилаються на твердження в російських джерелах, перші АГС-17 і АГС-30 з комп'ютеризованими прицілами ЗС РФ отримали ще торік, а зараз розпочалося їх серійне постачання. Але водночас не наводиться жодних підтверджень.

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Російський провоєнний блогер 31 липня заявив, що окупаційне угруповання військ РФ у масовому порядку одержує автоматичні гранатомети АГС-17 і АГС-30 із цифровими прицілами. Стверджується, що цю технологію в бойових умовах росіяни тестують із 2023 року. Про це йдеться у зведенні "Інституту вивчення війни".

"На фронт почалося серійне постачання комп'ютеризованих прицілів для АГС. Перші приціли з балістичним комп'ютером для АГС-17 і АГС-30 було презентовано бійцям торік", — ідеться в пості російських пропагандистів.

АГС-17/АГС-30 з комп'ютеризованим прицілом

АГС-17/АГС-30 з комп'ютеризованим прицілом

АГС-17/АГС-30 з комп'ютеризованим прицілом

Стверджується, що приціл пройшов фронтові випробування і вже себе зарекомендував. Повідомляється і про високу точність розробки.

За словами автора публікації, за допомогою пристрою "DS-T4", які випускає російський виробник професійних оптичних і тепловізійних прицілів Дедал-НВ, гранатометники РФ нібито "успішно уразили автомобіль ЗСУ, що рухався, на відстані 2-х кілометрів". Тепер такі приціли закуповують масово та постачають російським військам, стверджується в публікації.

Нагадаємо, що OSINT-аналітики розповіли, як FPV-дрон знищив 12-тонний вертоліт Мі-8. За даними Forbes, могли використовуватися ретранслятори кількох додаткових дронів.

Також повідомлялося, що в Румунії виявили нові уламки Shahed. Місцеве Міноборони "рішуче засудило" атаки ЗС РФ.