"Поражает на расстоянии 2 км": у ВС РФ могут быть гранатометы с цифровыми прицелами, — ISW (фото)

По словам аналитиков, которые ссылаются на утверждения в российских источниках, первые АГС-17 и АГС-30 с компьютеризированными прицелами ВС РФ получили еще в прошлом году, а сейчас началась их серийная поставка. Но при этом не приводится каких-либо подтверждений.

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Российский провоенный блогер 31 июля заявил, что оккупационная группировка войск РФ в массовом порядке получает автоматические гранатометы АГС-17 и АГС-30 с цифровыми прицелами. Утверждается, что эту технологию в боевых условиях россияне тестируют с 2023 года. Об этом говорится в сводке "Института изучения войны".

"На фронт началась серийная поставка компьютеризированных прицелов для АГС. Первые прицелы с баллистическим компьютером для АГС-17 и АГС-30 были представлены бойцам в прошлом году", — говорится в посте российских пропагандистов.

АГС-17/АГС-30 с компьютеризированным прицелом

АГС-17/АГС-30 с компьютеризированным прицелом

АГС-17/АГС-30 с компьютеризированным прицелом

Утверждается, что прицел прошел фронтовые испытания и уже себя зарекомендовал. Сообщается и о высокой точности разработки.

По словам автора публикации, с помощью устройства "DS-T4", которые выпускает российский производитель профессиональных оптических и тепловизионных прицелов Дедал-НВ, гранатометчики РФ якобы "успешно поразили движушийся автомобиль ВСУ на расстоянии 2-х километров". Теперь такие прицелы закупаются массово и поставляются российским войскам, утверждается в публикации.

Напомним, что OSINT-аналитики рассказали, как FPV-дрон уничтожил 12-тонный вертолет Ми-8. По данным Forbes, могли использоваться ретрансляторы нескольких дополнительных дронов.

Также сообщалось, что в Румынии обнаружили новые обломки Shahed. Местное Минобороны "решительно осудило" атаки ВС РФ.