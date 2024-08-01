В Румынии обнаружили новые обломки Shahed: Минобороны "решительно осудило" атаки ВС РФ

В румынском оборонном ведомстве заявили, что несколько групп специалистов профильных структур провели поисковую операцию, в ходе которой и были найдены части от вражеского БПЛА. Это было вдали от населенных пунктов, поэтому люди и инфраструктура не пострадали.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины при помощи ударных беспилотников иранского происхождения Shahed. Обломки дронов вновь обнаружили на территории Румынии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны.

По данным ведомства, в Румынии в среду проводили поисковую операцию на местах, где вероятнее всего упал вражеский дрон-камикадзе. В результате в районе Чаталкиой уезда Тулча были выявлены обломки ударного БПЛА.

Поиском занимались сразу несколько смешанных групп специалистов. Речь идет про Министерство обороны Румынии, а также других профильных структур национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности.

"Исследовательские действия" совершались на местах, где могли находиться фрагменты от беспилотника после российских атак на некоторые гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины, зафиксированные на прошлой неделе. В частности речь идет про румынский берег Дуная.

"Во всех районах, где сообщалось о вероятности падения обломков беспилотников, на данный момент обнаружены элементы вблизи населенных пунктов Плауру и Периправа, уезд Тулча. В среду, 31 июля, элементы беспилотников также были подтверждены в районе Чаталкиой уезда Тулча", — говорится в заявлении.

После очередного инцидента были введены "стандартные операционные процедуры". В Бухаресте добавили, что все места, которые были определены в качестве зоны происшествий, находятся вне населенных пунктов. Соответственно, люди или критическая инфраструктура не пострадали.

В Министерстве обороны Румынии также заявили, что информируют союзников о происходящем в режиме реального времени.

"Мы также повторяем решительное осуждение нападений, совершенных Российской Федерацией на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права", — подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, 26 июля сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обломки Shahed в Румынии и заявил, что Россия делает это сознательно. По его словам, Европа должна показать готовность к "эскалации", ведь от Запада сейчас зависит слишком много.