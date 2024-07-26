Россия делает это сознательно: у Зеленского прокомментировали обломки Shahed в Румынии (видео)

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что увеличение геноцида против украинцев сейчас зависит от Запада. По его словам, Европа должна показать готовность к "эскалации".

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Ночью на 24 июля российские БПЛА атаковали Одесскую область, и один из них упал на территории Румынии. О том, как на инцидент должен отреагировать Запад, в интервью "24 каналу" 25 июля рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия будет продолжать это делать, пока не будет никаких логистических ответов", — отметил он.

Подоляк спрогнозировал, что ЕС проведет консультации и зафиксирует факт нарушения вражеским беспилотником воздушного пространства. Он отметил, что европейцам желательно увеличить поставки систем противоракетной обороны на Южное направление.

"Это было бы разумно и математически правильно, потому что тогда можно было бы посчитать, как надо дозакрыть, чтобы через воздушное пространство Украины не залетало ничего в другие страны. И это было бы уже неплохо для нас. Россия, на мой взгляд, делает эти инциденты осознанно, потому что она тестирует реакцию и Евроатлантики, и европейских сообществ в целом", — подчеркнул советник.

По его словам, Украине же желательно добиться существенного усиления ПВО — противоракетными и противодронными системами. По мнению политика, это бы окончательно развеяло сомнения Кремля, что Европа готова защищаться.

"Если этого не будет сделано, то РФ будет считать, что Европа не готова к эскалации так называемой и не понимает всех рисков, которые несет Россия. Тогда РФ будет увеличивать геноцидный компонент в этой войне", — объяснил он.

Подоляк уточнил, что этот компонент — ключевой фактор давления РФ на Украину и Запад. Речь идет об ударах по гражданскому населению и критической инфраструктуре.

"Таким образом она хочет влиять на то, как думают европейские сообщества, что надо заканчивать войну. Потому что, видите, геноцидный компонент увеличивается, и это будет абсолютно роковая ошибка для современной европейской цивилизации", — добавил он.

Комментарий Михаила Подоляка про обломки Shahed в Румынии — с 19:52

Напомним, в СМИ передавали, российские дроны через реку сбивали румынские установки Gepard. Отмечалось, что по крайней мере один вражеский Shahed залетел вглубь Румынии на 11 километров.

В НАТО заявили об отсутствии доказательств, что нападение на Румынию было преднамеренным. В то же время РФ раскритиковали за безответственность и "потенциально опасные" действия.