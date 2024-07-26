Росія робить це свідомо: у Зеленського прокоментували уламки Shahed в Румунії (відео)

Радник керівника ОП Михайло Подоляк підкреслив, що збільшення геноциду проти українців наразі залежить від Заходу. З його слів, Європа має показати готовність до "ескалації".

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Вночі на 24 липня російські БПЛА атакували Одеську область, і один з них впав на території Румунії. Про те, як на інцидент має відреагувати Захід, в інтерв’ю "24 каналу" 25 липня розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Росія буде продовжувати це робити, поки не буде ніяких логістичних відповідей", — зазначив він.

Подоляк спрогнозував, що ЄС проведе консультації та зафіксує факт порушення ворожим безпілотником повітряного простору. Він зауважив, що європейцям бажано збільшити постачання систем протиракетної оборони на Південний напрямок.

"Це було б розумно та математично правильно, тому що тоді можна було б порахувати, як треба дозакрити, щоб через повітряний простір України не залітало нічого в інші країни. І це було б вже непогано для нас. Росія, на мій погляд, робить ці інциденти усвідомлено, тому що вона тестує реакцію і Євроатлантики, і європейських спільнот в цілому", — підкреслив радник.

З його слів, Україні ж бажано добитись суттєвого посилення ППО — протиракетними та протидроновими системами. На думку політика, це б остаточно розвіяло сумніви Кремля, що Європа готова захищатись.

"Якщо цього не буде зроблено, то РФ буде вважати, що Європа не готова до ескалації так званої та не розуміє всіх ризиків, які несе Росія. Тоді РФ буде збільшувати геноцидний компонент у цій війні", — пояснив він.

Подоляк уточнив, що цей компонент — ключовий чинник тиску РФ на Україну й Захід. Йдеться про удари по цивільному населенню та критичній інфраструктурі.

"Таким коштом вона хоче впливати на те, як думають європейські спільноти, що треба закінчувати війну. Тому що, бачите, геноцидний компонент збільшується, і це буде абсолютно фатальна помилка для сучасної європейської цивілізації", — додав він.

Коментар Михайла Подоляка про уламки Shahed в Румунії — з 19:52

Нагадаємо, у ЗМІ передавали, російські дрони через річку збивали румунські установки Gepard. Зазначалося, що принаймні один ворожий Shahed залетів углиб Румунії на 11 кілометрів.

У НАТО заявили про відсутність доказів, що напад на Румунію був навмисним. Водночас РФ розкритикували за безвідповідальність та "потенційно небезпечні" дії.