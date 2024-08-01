У Румунії виявили нові уламки Shahed: Міноборони "рішуче засудило" атаки ЗС РФ

У румунському оборонному відомстві заявили, що кілька груп спеціалістів профільних структур провели пошукову операцію, під час якої і було знайдено частини від ворожого БПЛА. Це було далеко від населених пунктів, тому люди та інфраструктура не постраждали.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України за допомогою ударних безпілотників іранського походження Shahed. Уламки дронів знову виявили на території Румунії. Про це йдеться в повідомленні Міністерства національної оборони.

За даними відомства, у Румунії в середу проводили пошукову операцію на місцях, де найімовірніше впав ворожий дрон-камікадзе. У результаті в районі Чаталкіой повіту Тулча було виявлено уламки ударного БПЛА.

Пошуком займалися одразу кілька змішаних груп фахівців. Йдеться про Міністерство оборони Румунії, а також інших профільних структур національної оборони, громадського порядку та національної безпеки.

"Дослідницькі дії" відбувалися на місцях, де могли перебувати фрагменти від безпілотника після російських атак на деякі цивільні об'єкти і портову iнфаструктуру України, зафіксовані минулого тижня. Зокрема йдеться про румунський берег Дунаю.

"У всіх районах, де повідомлялося про ймовірність падіння уламків безпілотників, наразі виявлено елементи поблизу населених пунктів Плауру і Періправа, повіт Тулча. У середу, 31 липня, елементи безпілотників також були підтверджені в районі Чаталкіой повіту Тулча", — ідеться в заяві.

Після чергового інциденту було запроваджено "стандартні операційні процедури". У Бухаресті додали, що всі місця, які були визначені як зони подій, розташовані поза населеними пунктами. Відповідно, люди або критична інфраструктура не постраждали.

У Міністерстві оборони Румунії також заявили, що інформують союзників про те, що відбувається, у режимі реального часу.

"Ми також повторюємо рішуче засудження нападів, скоєних Російською Федерацією на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права", — підсумували в оборонному відомстві.

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував уламки Shahed у Румунії та заявив, що Росія робить це свідомо. За його словами, Європа має показати готовність до "ескалації", адже від Заходу зараз залежить занадто багато.