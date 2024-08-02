Нові технології роблять війни майбутнього більш смертоносними для солдатів, — армія США

Американські військові на доктринальному рівні переглядають ставлення до маневреної війни. Вони враховують можливості БпЛА в плані посилення на полі бою ракетних систем і артилерії, які відіграють величезну роль у позиційній війні.

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Армії США доведеться переглянути свій традиційний підхід до маневрової війни з появою нових озброєнь і військових технологій, які зроблять майбутні війни "все більш смертоносними". У новому звіті Командування з навчання та доктрини армії США (TRADOC) особлива увага приділяється "великомасштабним бойовим операціям" на кшталт Другої світової, що принципово відрізняються від конфліктів, з якими армія США стикалася останніми десятиліттями.

У документі сказано, що це зрушення зумовлене всебільшою важливістю артилерійського вогню, ракет та інших засобів ведення бою, включно з безпілотниками. Ці озброєння стануть "центром ваги, роблячи захист пріоритетом, а маневрування складним".

Зазначається, що армія США тривалий час робила акцент на маневровій війні, під час якої блискавичні атаки використовуються для дезорієнтації та руйнування ворожих формацій. Однак нова реальність вимагає більше уваги до позиційної війни, де важливу роль відіграє артилерійський вогонь, який ведеться для витіснення ворога.

Коментуючи документ, оглядачі Defense One навели слова глави Командування перспективних розробок армії генерала Джеймса Рейні.

"Коли ви маневруєте, це буде пов'язано з веденням вогню. Якщо це армійське формування, то їхньою великою перевагою буде застосування ракет, бойових вертольотів і артилерії для спільного вогневого ураження", — сказав воєначальник.

Безпілотники та досвід України

У звіті зазначено, що поширення безпілотників і сенсорів дасть змогу противнику з більшою точністю вражати американські війська. Ці технології трансформують виявлення цілей і роблять далекобійний вогонь більш смертоносним. Водночас логістичні вузли та командні пости також стають уразливими та вимагають розміщення в більш захищених місцях.

Наприклад, українські військові зазначають, що будь-які війська на відкритій місцевості регулярно зазнають ударів, що відображає реалії сучасної війни, де пересування стає вельми ризикованим.

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У такий спосіб подібні бойові дії точитимуться тривалий час, а Сполученим Штатам знадобляться можливості часів Першої світової війни з виробництва боєприпасів і набору солдатів.

"Швидка анігіляція на початкових етапах війни малоймовірна у великомасштабному конфлікті з рівним противником, який діє на своїй периферії", — ідеться в документі.

Коментарі експертів

Відповідаючи на запитання Defense One, головний офіцер розвідки TRADOC Ієн Салліван сказав, що одним із прикладів концептуальних змін в армії є Росія.

"Росія набуває бойового досвіду та доводить, що просто пересидіти ворога — це потенційно правильний військовий варіант. По суті, вони змогли замінити армію на льоту та нікуди не зникнуть, становлячи загрозу", — наголосив він.

За його словами, Китай також отримує уроки з війни в Україні, розробляючи більше засобів ППО малої дальності для захисту від безпілотників і покращує тактичну медицину.

"Те, як ці уроки будуть доведені до підрозділів армії США, в кінцевому підсумку залишається на розсуд авторів доктрини, фахівців із оснащення, інструкторів та інших осіб", — підсумували оглядачі.

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Нагадаємо, в Конгресі вважають, що США не володіють достатнім потенціалом для здобуття перемоги у збройному протистоянні з Китаєм. Серед основних проблем — недостатній рівень промисловості, готовності, інновацій та фінансування.