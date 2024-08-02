Новые технологии делают войны будущего более смертоносными для солдат, — армия США

Американские военные на доктринальном уровне пересматривают отношение к маневренной войне. Они подчеркивают возможности БПЛА в плане усиления на поле боя ракетных систем и артиллерии, которые играют огромную роль в позиционной войне.

Related video

Армии США придется пересмотреть свой традиционный подход к маневренной войне с появлением новых вооружений и военных технологий которые сделают будущие войны "все более смертоносными". В новом отчете Командования по обучению и доктрине армии США (TRADOC) особое внимание уделяется "крупномасштабным боевым операциям" по типу Второй мировой, принципиально отличающихся от конфликтов, с которыми армия США сталкивалась последние десятилетия.

В документе сказано, что этот сдвиг обусловлен растущей важностью артиллерийского огня, ракет и других средств ведения огня, включая беспилотники. Эти вооружения станут "центром тяжести, делая защиту приоритетом, а маневрирование сложным".

Отмечается, что армия США долгое время делала акцент на маневренной войне, при которой молниеносные атаки используются для дезориентации и разрушения вражеских формаций. Однако новая реальность требует больше внимания к позиционной войне, где важную роль играет артиллерийский огонь, который ведется для вытеснения врага.

Комментируя документ обозреватели Defense One привели слова главы Командования перспективных разработок армии генерала Джеймса Рейни.

"Когда вы маневрируете, это будет связано с ведением огня. Если это армейское формирование, то их большим преимуществом будет применение ракет, боевых вертолетов и артиллерии для совместного огневого поражения", — сказал военачальник.

Беспилотники и опыт Украины

В отчете отмечено, что распространение беспилотников и сенсоров позволит противнику с большей точностью поражать американские войска. Эти технологии трансформируют обнаружение целей и делают дальнобойный огонь более смертоносным. При этом логистические узлы и командные посты также становятся уязвимыми и требуют размещения в более защищенных местах.

Например, украинские военные отмечают, что любые войска на открытой местности регулярно подвергаются ударам, что отражает реалии современной войны, где передвижение становится весьма рискованным.

Важно

Судный день все ближе: как происходит роботизация армии США

Таким образом подобные боевые действия будут продолжаться длительное время, а Соединенным Штатам потребуется возможности времен Первой мировой войны по производству боеприпасов и набору солдат.

"Быстрая аннигиляция на начальных этапах войны маловероятна в крупномасштабном конфликте с равным противником, действующим на своей периферии", — говорится в документе.

Комментарии экспертов

Отвечая на вопросы Defense One главный офицер разведки TRADOC Иэн Салливан сказал, что одним из примеров концептуальных изменений в армии является Россия.

"Россия набирается боевого опыта и доказывает, что просто пересидеть врага — это потенциально верный военный вариант. По сути, они смогли заменить армию на лету и никуда не исчезнут, представляя угрозу", — подчеркнул он.

По его словам Китай также извлекает уроки из войны в Украине, разрабатывая больше средств ПВО малой дальности для защиты от беспилотников и улучшает тактическую медицину.

"То, как эти уроки будут доведены до подразделений армии США, в конечном итоге остается на усмотрение авторов доктрины, специалистов по оснащению, инструкторов и других лиц", — подытожили обозреватели.

Важно

Армия США хочет более мощную ракету для своих ПВО средней дальности IFPC Increment 2

Напомним, в Конгрессе считают, что США не обладают достаточным потенциалом для одержания победы в вооруженном противостоянии с Китаем. В числе основніх проблем — недостаточный уровень промышленности, готовности, инноваций и финансирования.