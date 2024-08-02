$350 млрд не вистачить: Пентагон заявив про нарощування ядерного потенціалу США

У Міноборони Сполучених Штатів зазначили, що на тлі загроз із боку РФ, Китаю та КНДР нинішнього арсеналу ядерного озброєння для стримування недостатньо.

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Перед обличчям всебільших загроз із боку Росії, Китаю та Північної Кореї Міністерство оборони США розглядає варіанти збільшення кількості своїх пускових установок і ядерних боєголовок. Представник Пентагону Віпін Наранг пояснив, що поточні плани модернізації ядерного арсеналу, які оцінюються в 350 млрд доларів на найближчі два десятиліття, хоч і необхідні, але можуть бути недостатніми для протистояння нинішнім і майбутнім загрозам. Про це 1 серпня повідомили в Breaking Defense.

"Ми почали вивчати варіанти збільшення потужності майбутніх пускових установок або додаткових розгорнутих боєголовок на суші, на морі та в повітрі, які могли б забезпечити національному керівництву підвищену гнучкість, якби це було необхідно та здійсненно", — заявив Наранг.

За його словами, загроза значно розширилася з 2022 року. Росія розвиває супутники, здатні нести ядерну зброю, Китай прискорює нарощування ядерного потенціалу і, ймовірно, матиме 1 000 боєголовок, а Північна Корея продовжує розширювати свої ядерні та ракетні можливості.

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У такий спосіб у Пентагоні мають намір переглянути модернізацію ядерного арсеналу на основі програми модернізації, яку було розроблено, коли вважалося, що потрібно стримувати тільки Росію, яка дотримується Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Річ у тім, зазначили оглядачі, що СНО, підписаний 2010 року, обмежує ядерні арсенали США та Росії. Його термін закінчується 2026 року і Москва відмовилася продовжувати його, посилаючись на підтримку України Заходом. Водночас США поки що продовжують дотримуватися обмежень, попри невизначеність. У такому контексті Наранг наголосив, що плани ядерної модернізації необхідні, хоча й можуть бути недостатніми.

Раніше повідомлялося, що Китай публічно звернувся до ООН, щоб упорядкувати застосування зброї масового знищення країнами-членами ядерного клубу. За інформацією The Financial Times, представники Пекіна пропонують запровадити нові обмеження на застосування ядерної зброї, звинувативши водночас США в тому, що вони погрожують застосуванням у разі нападу на союзників Вашингтона.