350$ млрд не хватит: Пентагон заявил о наращивании ядерного потенциала США

В Минобороны США отметили, что на фоне угроз со стороны РФ, Китая и КНДР нынешнего арсенала ядерного вооружения для сдерживания недостаточно.

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Перед лицом растущих угроз со стороны России, Китая и Северной Кореи Министерство обороны США рассматривает варианты увеличения количества своих пусковых установок и ядерных боеголовок. Представитель Пентагона Випин Наранг объяснил, что текущие планы модернизации ядерного арсенала, оцениваемые в 350 млрд долларов на ближайшие два десятилетия, хоть и необходимы, но могут быть недостаточными для противостояния нынешним и будущим угрозам. Об этом 1 августа сообщили в Breaking Defense.

"Мы начали изучать варианты увеличения мощности будущих пусковых установок или дополнительных развернутых боеголовок на суше, на море и в воздухе, которые могли бы обеспечить национальному руководству повышенную гибкость, если бы это было необходимо и осуществимо", — заявил Наранг.

По его словам, угроза значительно расширилась с 2022 года. Россия развивает спутники, способные нести ядерное оружие, Китай ускоряет наращивание ядерного потенциала и, вероятно, будет иметь 1000 боеголовок, а Северная Корея продолжает расширять свои ядерные и ракетные возможности.

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Таким образом в Пентагоне намерены пересмотреть модернизацию ядерного арсенала на основе программы модернизации, которая была разработана, когда считалось, что нужно сдерживать только Россию, соблюдающую Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Дело в том, отметили обозреватели, что СНВ, подписанный в 2010 году, ограничивает ядерные арсеналы США и России. Его срок истекает в 2026 году, и Москва отказалась продлевать его, ссылаясь на поддержку Украины Западом. В то же время США пока продолжают соблюдать ограничения, несмотря на неопределенность. В таком контексте Наранг подчеркнул, что планы ядерной модернизации необходимы, хотя и могут быть недостаточными.

Ранее сообщалось, что Китай публично обратился к ООН, чтобы упорядочить применение оружия массового уничтожения странами-членами ядерного клуба. По информации The Financial Times, представители Пекина предлагают ввести новые ограничения на применение ядерного оружия, обвинив при этом США в том, что они угрожают применению в случае нападения на союзников Вашингтона.