"Постачатиме стільки, скільки треба": ЗСУ отримають словацькі дрони, — гендиректор Skyeton

За словами Олександра Степури, щоб словацьке підприємство запрацювало на повну потужність, знадобиться деякий час, адже в країні Євросоюзу працюють не так, як звикли в Україні: цілодобово, без вихідних. Сьогодні завод уже виготовляє деякі вузли, підсистеми та катапульту.

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Українська компанія-виробник дронів Skyeton відкрила підприємство в Словаччині, яке в разі потреби постачатиме дрони Україні. Гендиректор і засновник компанії Олександр Степура розповів в інтерв'ю Фокусу, на якому етапі зараз цей проєкт.

"Ми дійсно відкрили підприємство в Словаччині. Це повноцінне підприємство повного циклу виробництва, але потужність його сьогодні ще не та, яку ми собі планували, тому що виріб наш дуже складний", — пояснив він.

За його словами, у складній професійній системі багато електроніки та софту, механіка непроста. Також є складнощі з навчанням співробітників на словацькому підприємстві, оскільки в країні Євросоюзу працюють не так, як звикли в Україні: цілодобово, без вихідних.

На поточний виробничий рівень компанія вийшла за дев'ять років і, щоб словацьке підприємство запрацювало на повну потужність, знадобиться ще деякий час.

Підприємство Skyeton у Словаччині

"Сьогодні завод виробляє поки що деякі вузли, підсистеми, катапульту, ще деякі підсистеми <...> Але поки що повністю системи ми ще не поставляємо. Але скоро почнемо", — уточнив гендиректор компанії.

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За словами Степури, якщо обсяг замовлень в Україні перевищить виробничі можливості українського заводу — словацьке підприємство "поставлятиме стільки, скільки треба систем". Але вже відомо, що низку вузлів Україна отримає як окремі підсистеми.

Докладніше читайте в матеріалі Фокуса "Як протистояти російській РЕБ і летіти на 2000+ км".

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