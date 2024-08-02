"Постачатиме стільки, скільки треба": ЗСУ отримають словацькі дрони, — гендиректор Skyeton
За словами Олександра Степури, щоб словацьке підприємство запрацювало на повну потужність, знадобиться деякий час, адже в країні Євросоюзу працюють не так, як звикли в Україні: цілодобово, без вихідних. Сьогодні завод уже виготовляє деякі вузли, підсистеми та катапульту.
Українська компанія-виробник дронів Skyeton відкрила підприємство в Словаччині, яке в разі потреби постачатиме дрони Україні. Гендиректор і засновник компанії Олександр Степура розповів в інтерв'ю Фокусу, на якому етапі зараз цей проєкт.
"Ми дійсно відкрили підприємство в Словаччині. Це повноцінне підприємство повного циклу виробництва, але потужність його сьогодні ще не та, яку ми собі планували, тому що виріб наш дуже складний", — пояснив він.
За його словами, у складній професійній системі багато електроніки та софту, механіка непроста. Також є складнощі з навчанням співробітників на словацькому підприємстві, оскільки в країні Євросоюзу працюють не так, як звикли в Україні: цілодобово, без вихідних.
На поточний виробничий рівень компанія вийшла за дев'ять років і, щоб словацьке підприємство запрацювало на повну потужність, знадобиться ще деякий час.
"Сьогодні завод виробляє поки що деякі вузли, підсистеми, катапульту, ще деякі підсистеми <...> Але поки що повністю системи ми ще не поставляємо. Але скоро почнемо", — уточнив гендиректор компанії.
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За словами Степури, якщо обсяг замовлень в Україні перевищить виробничі можливості українського заводу — словацьке підприємство "поставлятиме стільки, скільки треба систем". Але вже відомо, що низку вузлів Україна отримає як окремі підсистеми.
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