"Будет поставлять столько, сколько надо": ВСУ получат словацкие дроны, — гендиректор Skyeton

По словам Александра Степуры, чтобы словацкое предприятие заработало на полную мощность, понадобится некоторое время, ведь в стране Евросоюза работают не так, как привыкли в Украине: круглосуточно, без выходных. Сегодня завод уже производит некоторые узлы, подсистемы и катапульту.

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Украинская компания-производитель дронов Skyeton открыла предприятие в Словакии, которое, в случае необходимости, будет поставлять дроны Украине. Гендиректор и основатель компании Александр Степура рассказал в интервью Фокусу, на каком этапе сейчас этот проект.

"Мы действительно открыли предприятие в Словакии. Это полноценное предприятие полного цикла производства, но мощность его на сегодняшний день еще не та, которую мы себе планировали, потому что изделие наше очень сложное", — объяснил он.

По его словам, в сложной профессиональной системе много электроники и софта, механика непростая. Также есть сложности с обучением сотрудников на словацком предприятии, поскольку в стране Евросоюза работают не так, как привыкли в Украине: круглосуточно, без выходных.

На текущий производственный уровень компания вышла за девять лет и, чтобы словацкое предприятие заработало на полную мощность, понадобится еще некоторое время.

Предприятие Skyeton в Словакии

"Сегодня завод производит пока что некоторые узлы, подсистемы, катапульту, еще некоторые подсистемы <…> Но пока что полностью системы мы еще не поставляем. Но скоро начнем", — уточнил гендиректор компании.

Получат ли ВСУ словацкие БпЛА?

По словам Степуры, если объем заказов в Украине превысит производственные возможности украинского завода — словацкое предприятие "будет поставлять столько, сколько надо систем". Но уже известно, что ряд узлов Украина получит как отдельные подсистемы.

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