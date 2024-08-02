"Будет поставлять столько, сколько надо": ВСУ получат словацкие дроны, — гендиректор Skyeton
По словам Александра Степуры, чтобы словацкое предприятие заработало на полную мощность, понадобится некоторое время, ведь в стране Евросоюза работают не так, как привыкли в Украине: круглосуточно, без выходных. Сегодня завод уже производит некоторые узлы, подсистемы и катапульту.
Украинская компания-производитель дронов Skyeton открыла предприятие в Словакии, которое, в случае необходимости, будет поставлять дроны Украине. Гендиректор и основатель компании Александр Степура рассказал в интервью Фокусу, на каком этапе сейчас этот проект.
"Мы действительно открыли предприятие в Словакии. Это полноценное предприятие полного цикла производства, но мощность его на сегодняшний день еще не та, которую мы себе планировали, потому что изделие наше очень сложное", — объяснил он.
По его словам, в сложной профессиональной системе много электроники и софта, механика непростая. Также есть сложности с обучением сотрудников на словацком предприятии, поскольку в стране Евросоюза работают не так, как привыкли в Украине: круглосуточно, без выходных.
На текущий производственный уровень компания вышла за девять лет и, чтобы словацкое предприятие заработало на полную мощность, понадобится еще некоторое время.
"Сегодня завод производит пока что некоторые узлы, подсистемы, катапульту, еще некоторые подсистемы <…> Но пока что полностью системы мы еще не поставляем. Но скоро начнем", — уточнил гендиректор компании.
Получат ли ВСУ словацкие БпЛА?
По словам Степуры, если объем заказов в Украине превысит производственные возможности украинского завода — словацкое предприятие "будет поставлять столько, сколько надо систем". Но уже известно, что ряд узлов Украина получит как отдельные подсистемы.
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