Туреччина уточнила, коли український "Гетьман Іван Виговський" вийде в море

За словами військового експерта Івана Киричевського, будівництво кораблів такого класу цілком обґрунтоване, оскільки вони можуть відігравати ключову роль у захисті портів України.

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На військовій корабельні İstanbul Shipyard Naval у Стамбулі 1 серпня відбулася церемонія спуску на воду другого багатоцільового корабля класу корвет "Гетьман Іван Виговський". Як заявив директор турецької суднобудівної компанії STM Озгюр Гюлерюз, цей протичовновий корабель має здійснити своє перше плавання 2026 року, передає агентство Kırım haber ajansı.

Будівництво корветів класу Ada проєкту MILGEM для України почалося 2020 року. Перший корвет, "Гетьман Іван Мазепа", був спущений на воду в жовтні 2022 року. Роботи з будівництва другого корабля почалися наприкінці 2022 року, всупереч викликам, пов'язаними з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Спочатку планувалося оснастити кораблі українськими протикорабельними ракетами "Нептун". Однак у зв'язку з руйнуваннями українського оборонного сектору під час війни розглядаються альтернативні варіанти, як-от ракети Atmaca і Harpoon.

Що означає "Гетьман Іван Мазепа" для України

На думку військового експерта Defense Express Івана Киричевського, Україна зможе "відбити" всі витрати на корвет "Гетьман Іван Виговський". За його словами, витрати на будівництво двох корветів у Туреччині становлять приблизно 150 млн доларів на корпус і 300 млн доларів на сам корабель. Попри аргументи про те, що гроші краще було б витратити на танки, експерт підкреслює, що хоча один корвет коштує як шість танків "Leopard", його ефект у перспективі значно більший, оскільки вони відіграють ключову роль у захисті українських портів.

"Відсутність повноцінного флоту з великими кораблями, які могли б охороняти порти, ще на початку повномасштабного вторгнення обійшлася у втрату кількох мільярдів доларів, які можна було витратити на зброю", — пояснив свою позицію з цього питання експерт.

Аналітик також відреагував на думку, що українські кораблі можуть стати легкою мішенню для російських ударів. Однак сучасні великі надводні кораблі не так просто потопити.

"Нам ще не вдалося втопити всі ракетні носії "Калібрів" Чорноморського флоту, то чому ж у нас вважають, що росіяни зможуть легко дістати наш корабель?" — зазначив Киричевський.

Нагадаємо, наприкінці травня новітній український корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші ходові випробування з турецької корабельні RMK Marine.

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