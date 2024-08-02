Турция уточнила, когда украинский "Гетьман Іван Виговський" выйдет в море

По словам военного эксперта Ивана Киричевского, строительство кораблей такого класса вполне обосновано, поскольку они могут играть ключевую роль в защите портов Украины.

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На военной верфи İstanbul Shipyard Naval в Стамбуле 1 августа состоялась церемония спуска на воду второго многоцелевого корабля класса корвет "Гетьман Іван Виговський". Как заявил директор турецкой судостроительной компании STM Озгюр Гюлерюз, этот противолодочный корабль должен совершить свое первое плавание в 2026 году, передает агентство Kırım haber ajansı.

Строительство корветов класса Ada проекта MILGEM для Украины началось в 2020 году. Первый корвет, "Гетьман Іван Мазепа", был спущен на воду в октябре 2022 года. Работы по строительству второго корабля начались в конце 2022 года, несмотря на вызовы, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину.

Изначально планировалось оснастить корабли украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Однако в связи с разрушениями украинского оборонного сектора во время войны, рассматриваются альтернативные варианты, такие как ракеты Atmaca и Harpoon.

Что значит "Гетман Иван Мазепа" для Украины

По мнению военного эксперта Defense Express Ивана Киричевского, Украина сможет "отбить" все расходы на корвет "Гетьман Іван Виговський". По его словам, расходы на строительство двух корветов в Турции составляют около 150 млн долларов на корпус и 300 млн долларов на сам корабль. Несмотря на аргументы о том, что деньги лучше было бы потратить на танки, эксперт подчеркивает, что хотя один корвет стоит как шесть танков "Leopard", его эффект в перспективе значительно больше, так как они играют ключевую роль в защите украинских портов.

"Отсутствие полноценного флота, с большими кораблями, которые могли бы охранять порты, еще в начале полномасштабного вторжения обошлось в потерю нескольких миллиардов долларов, которые можно было потратить на оружие", — пояснил свою позицию по этому вопросу эксперт.

Аналитик также отреагировал на мнение, что украинские корабли могут стать легкой мишенью для российских ударов. Однако современные большие надводные корабли не так просто потопить.

"Нам еще не удалось утопить все ракетные носители "Калибров" Черноморского флота, так почему же у нас считают, что россияне смогут легко достать наш корабль?" — отметил Киричевский.

Напомним, в конце мая новейший украинский корвет "Гетьман Іван Мазепа" вышел на первые ходовые испытания из турецкой верфи RMK Marine.

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