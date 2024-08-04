Путін хоче підірвати підтримку України Заходом, передаючи зброю хуситам, — ISW

Росії готова використовувати Іран і його проксі для непрямого протистояння Заходу, вважають в Інституті вивчення війни.

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Москва наприкінці липня збиралася передати єменським хуситам ракети та інше військове обладнання для атак на Ізраїль, однак через дипломатичний тиск з боку США і Саудівської Аравії відмовилася від цих планів. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Готовність російського президента Володимира Путіна розглянути можливість підтримки хуситів, вважають аналітики, є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва та зростаючої залежності РФ від Тегерана в плані високоточної зброї та компонентів.

Росія, пишуть аналітики ISW, розглядала озброєння і консультування воєнізованого угруповання як захід у відповідь на зняття деяких обмежень США на використання Україною американської зброї для ударів по РФ.

Як зазначається в матеріалі CNN, Саудівська Аравія застерегла Росію від передачі зброї. Крім того, Вашингтон також звернувся до Ріяда допомогти переконати Москву не постачати зброю хуситам. У підсумку озброєння не було надіслано, проте Росія направила військовий персонал до Ємену для консультацій.

Готовність Росії використовувати Іран і його сателітів для непрямого протистояння Заходу порушує спроби Кремля представити російську зовнішню політику на Близькому Сході як збалансовану і може ще більше ускладнити стосунки РФ із країнами, занепокоєними російсько-іранським співробітництвом, пишуть аналітики.

Нагадаємо, 3 липня оглядачі Bulgarian Military зазначали, що хусити можуть отримати російські П-800 "Онікс" для боротьби з кораблями НАТО.

Також Фокус писав, що держсекретар США Ентоні Блінкен 31 липня попросив Катар передати повідомлення Ірану і "Хезболлі".