Путин хочет подорвать поддержку Украины Западом, передавая оружие хуситам, — ISW

России готова использовать Иран и его прокси для косвенного противостояния Западу, считают в Институте изучения войны.

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Москва в конце июля собиралась передать йеменским хуситам ракеты и другое военное оборудование для атак на Израиль, однако из-за дипломатического давления со стороны США и Саудовской Аравии отказалась от этих планов. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Готовность российского президента Владимира Путина рассмотреть возможность поддержки хуситов, считают аналитики, является частью углубления российско-иранского военного сотрудничества и растущей зависимости РФ от Тегерана в плане высокоточного оружия и компонентов.

Россия, пишут аналитики ISW, рассматривала вооружение и консультирование военизированной группировки как ответную меру на снятие некоторых ограничений США на использование Украиной американского оружия для ударов по РФ.

Как отмечается в материале CNN, Саудовская Аравия предостерегла Россию от передачи оружия. Кроме того, Вашингтон также обратился к Рияду помочь убедить Москву не снабжать оружием хуситов. В итоге вооружение не было отправлено, однако Россия направила военный персонал в Йемен для консультаций.

Готовность России использовать Иран и его сателлитов для косвенного противостояния Западу нарушает попытки Кремля представить российскую внешнюю политику на Ближнем Востоке как сбалансированную и может еще больше осложнить отношения РФ со странами, обеспокоенными российско-иранским сотрудничеством, пишут аналитики.

Напомним, 3 июля обозреватели Bulgarian Military отмечали, что хуситы могут получить российские П-800 "Оникс" для борьбы с кораблями НАТО.

Также Фокус писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля попросил Катар передать сообщение Ирану и "Хезболле".