Росіяни просунулися у житлових кварталах Часового Яру, — DeepState (карта)

Окупанти, як повідомляють аналітики, увійшли до мікрорайону Жовтневий у східній частині Часового Яру. Загалом же на Краматорському напрямку минулої доби точилося 12 боїв.

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Збройні сили Російської Федерації просунулися у Часовому Яру на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Як помітно на карті, окупанти перейшли канал та увійшли у північно-східну частину району Жовтневий.

Також тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному, йдеться у повідомленні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також повідомляють, що згідно з геолокаційними кадрами від 2 серпня, росіяни просунулися далі на захід від каналу Сіверський-Донець на північному сході мікрорайону Жовтневий у східній частині Часового Яру.

Окупанти, як зазначили в Інституті, атакують у мікрорайонах Жовтневий та Новий (східна частина Часового Яру) та біля самого Часового Яру. Окрім того, ЗС РФ штурмують позиції Сил оборони на схід від Часового Яру, біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру, біля Кліщіївки та Андріївки.

Інформація від Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби у районах Васюківки, Часового Яру та Андріївки на Краматорському напрямку точилося 12 боїв, повідомили у Генеральному штабі.

Загалом було зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому та Куп’янському напрямках.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.

На Торецькому напрямку відбулося 20 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку було відбито 45 штурмових дій в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове, Карлівка, Свиридонівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку російські війська здійснили сім штурмів поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

На Оріхівському напрямку дві ворожі наступальні дії неподалік Роботиного успіху не мали.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Українські бійці знешкодили п'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, три РСЗВ, три засоби ППО, 41 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 80 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки окупантів, повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников 31 липня зазначав, що російські окупанти вже тривалий час намагаються взяти під свій контроль Часів Яр. За його словами, прямої загрози оточення міста немає, хоча, в перспективі, вона завжди може виникнути.

Також повідомлялося, що ЗС РФ вдалося просунутися в населених пунктах Залізне і Желанне на Донеччині. Противник намагається якомога ближче підібратися до міста Торецьк.