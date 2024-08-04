Россияне продвинулись в жилых кварталах Часового Яра, — DeepState (карта)

Оккупанты, как сообщают аналитики, вошли в микрорайон Октябрьский в восточной части Часового Яра. Всего же на Краматорском направлении за прошедшие сутки происходило 12 боев.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Часовом Яру в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Как заметно на карте, оккупанты перешли канал и вошли в северо-восточную часть района Октябрьский.

Также продолжаются бои возле Новоселовки Первой и в Железном, говорится в сообщении.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также сообщают, что согласно геолокационным кадрам от 2 августа, россияне продвинулись дальше на запад от канала Северский-Донец на северо-востоке микрорайона Октябрьский в восточной части Часового Яра.

Оккупанты, как отметили в Институте, атакуют в микрорайонах Октябрьский и Новый (восточная часть Часового Яра) и у самого Часового Яра. Кроме того, ВС РФ штурмуют позиции Сил обороны к востоку от Часового Яра, возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра, возле Клищеевки и Андреевки.

Информация от Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки в районах Васюковки, Часового Яра и Андреевки на Краматорском направлении происходило 12 боев, сообщили в Генеральном штабе.

Всего было зафиксировано 140 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг был активным на Торецком и Купянском направлениях.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спирного.

На Торецком направлении произошло 20 боестолкновений неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении было отбито 45 штурмовых действий в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое, Межевое, Карловка, Свиридоновка, Скучное, Ивановка и Яснобродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 11 атак возле Красногоровки, Георгиевки, Пантелеймоновки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском направлении российские войска совершили семь штурмов вблизи Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении два вражеских наступательных действия неподалеку Роботино успеха не имели.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек. Украинские бойцы обезвредили пять танков, 17 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, три РСЗО, три средства ПВО, 41 БпЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 80 автомобилей и 11 единиц специальной техники оккупантов, сообщили в Генштабе.

Напомним, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников 31 июля отмечал, что российские оккупанты уже длительное время пытаются взять под свой контроль Часов Яр. По его словам, прямой угрозы окружения города нет, хотя, в перспективе, она всегда может возникнуть.

Также сообщалось, что ВС РФ удалось продвинуться в населенных пунктах Железное и Желанное в Донецкой области. Противник пытается как можно ближе подобраться к городу Торецк.