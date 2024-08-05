MaxxPro рятує життя: як бронемашина вивезла бійців ЗСУ з оточення (відео)

Завдяки неабияким якостям броньовиків MaxxPro українським військовим вдалося евакуювати товаришів по службі без втрат.

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Бійці 68-ї окремої єгерської бригади розповіли про бойовий епізод на Покровському напрямку. За допомогою американського бронеавтомобіля військовослужбовцям вдалося вивезти з-під артилерійського обстрілу своїх товаришів по службі, яким загрожувало повне оточення. Відео бойової роботи бійців було опубліковано 3 серпня в Telegram "Офіцер+".

У коментарях сказано, що українські захисники, які утримували кілька днів позиції, опинилися в тактичному оточенні. Тому було ухвалено рішення евакуювати особовий склад, для чого були залучені бронемашини MaxxPro.

"Хлопці кілька днів тримали натиск противника з трьох сторін, але коли ситуація стала критичною — було прийнято рішення на евакуацію особового складу з позицій. На двох ББМ MaxxPro, під шаленим артобстрілом пацанам вдалося вийти без втрат", — йдеться в пості.

На опублікованих кадрах помітно, як дві броньовані машини MaxxPro класу MRAP швидко проїжджають польовою дорогою вздовж лісосмуги, в якій розташовані позиції Сил оборони. Попри артобстріл противника, броньовикам вдалося дістатися до бійців і під шаленим вогнем вивезти товаришів по службі з оточення.

Коротко про бронемашину MaxxPro

MaxxPro — це сімейство броньованих машин категорії MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), розроблених американською компанією Navistar Defense у співпраці з ізраїльською Plasan. Ці машини призначені для захисту екіпажу від мін, саморобних вибухових пристроїв (СВП) і вогню стрілецької зброї.

Броньовики широко використовувалися збройними силами США та їхніми союзниками в Іраку та Афганістані. Вони довели свою ефективність у захисті екіпажу від вибухових пристроїв і вогню противника. Серед переваг MaxxPro можна відзначити високий рівень захисту екіпажу, універсальність і можливість адаптації під різні завдання, простоту обслуговування завдяки використанню комерційних компонентів.

Машини побудовані на комерційному шасі International WorkStar 7000, що спрощує технічне обслуговування та ремонт, а також оснащені потужним дизельним двигуном для забезпечення високої мобільності та маневреності в різних умовах.

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Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 1 серпня повідомив, що Збройні сили РФ відправляють у бій досвідчених штурмовиків на Покровському напрямку. Противник має на меті вийти на оперативний простір у районі населених пунктів Желанне, Новогродівка та Покровськ.