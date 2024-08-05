Не тільки F-16: у Defense Express розповіли, які ще літаки може отримати Україна

З огляду геополітичного положення України, союзники продовжуватимуть надавати новітнє озброєння, зокрема більш сучасні літаки F-35, Mirage-2000/5 та Grippen.

Related video

Україна в перспективі може отримати винищувачі F-35, вважає директор з розвитку компанії Defense Express Валерій Рябих. В етері "Еспресо" він зазначив, що після постачання літаків F-16 Україна продовжить переозброєння на сучасні західні винищувачі.

Рябих вказав, що Україні можуть знадобитися не лише F-16, але й інші літаки, як-от Mirage-2000/5 та Grippen. Він наголосив, що Україна поступово перейде на західні зразки літаків та отримає технології для підтримки їхнього бойового циклу та виготовлення засобів до цих літаків.

"Зараз не можна щось з впевненістю виключати. Однак варто зазначити, що Україна буде невпинно переозброюватись на літаки західного зразка", — наголосив експерт.

Він не виключає, що з часом Повітряні Сили України можуть бути переведені на єдиний тип літака, і це, ймовірно, буде F-35 п'ятого покоління. Він впевнений, що в майбутньому українці отримають ці літаки.

"Якщо ми вже отримали F-16, то наші пілоти будуть рухатись до того, щоб опановувати інші західні літаки. З огляду геополітичного положення України, ми будемо продовжувати отримувати новітню західну зброю", — додав він.

Нагадаємо, що 20 серпня стало відомо, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Про це вдалося домовитися під час переговорів президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Літаки нададуть після тренування українських пілотів та інженерів.

До цього США затвердили запит Данії про передавання Україні інструкційних матеріалів для багатоцільових винищувачів F-16.