Створюють умови для атак: ЗС РФ зосередили біля Покровська найбільше угруповання військ

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у середньостроковій перспективі противник хоче захопити Покровськ і Мирноград на Донбасі, тому й намагається створити певні умови для цього.

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Російські окупанти не припиняють спроби наступу на українські позиції по всій лінії фронту, зокрема йдеться про Донецьку область. Наразі на Покровському напрямку противник зосередив найбільше своє угруповання. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, зараз населені пункти Новогродівка і Гродівка є перепоною на шляху росіян до міст Покровськ і Мирноград і ситуація оцінюється як складна.

"На Покровському напрямку використовуються підрозділи зі складу групи військ РФ "Центр", які були передислоковані ще в жовтні 2023 року. Це підрозділи 2-ї, 41-ї загальновійськової армії РФ, а також 90-ї танкової дивізії. Також мають підтримку і групи військ РФ "Південь". Тобто там зосереджено найбільше угруповання, де одночасно сконцентровано 2 групи військ РФ. Їхній рух відбувається не тільки по трасі Т-05-11 у напрямку на Новогродівку", — заявив Олександр Коваленко.

ЗС РФ зосередили в районі Покровська найбільше угруповання Фото: DeepStateMAP

Окремо аналітик додав, що у ЗС РФ є й інші завдання, серед яких стримування флангів. Вони хочуть вийти на лівий берег річки Вовча, але не можуть виконати це завдання командування вже тривалий час.

"Це їм дозволить створити умови для наступальних дій на Воздвиженку. Захоплюючи Воздвиженку, вони намагатимуться вийти на трасу 05-04. Усі ці дії пов'язані зі створенням умов у середньостроковій перспективі — це вихід на Покровськ та Мирноград. У короткостроковій перспективі для покращення умов щодо проведення наступальної кампанії у місті Торецьк та Торецькій агломерації", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 6 серпня повідомлялося, що ЗС РФ намагаються створити котел у районі Торецька, тому ЗСУ потребують посилення, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. За його словами, противник намагається взяти під свій контроль деякі терикони Донбасу, адже вони стратегічно важливі для спроб подальшого наступу.