Создают условия для атак: ВС РФ сосредоточили возле Покровска самую большую группировку войск

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в среднесрочной перспективе противник хочет захватить Покровск и Мирноград на Донбассе, поэтому и пытается создать определенные условия для этого.

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Российские оккупанты не прекращают попытки наступления на украинские позиции по всей линии фронта, в частности речь идет про Донецкую область. Сейчас на Покровском направлении противник сосредоточил самую большую свою группировку. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, сейчас населенные пункты Новогродовка и Гродовка являются преградой на пути россиян к городам Покровск и Мирноград и ситуация оценивается как сложная.

"На Покровском направлении используются подразделения из состава группы войск РФ "Центр", которые были передислоцированы еще в октябре 2023 года. Это подразделения 2-й, 41-й общевойсковой армии РФ, а также 90-й танковой дивизии. Также имеют поддержку и группы войск РФ "Юг". То есть там сосредоточена самая большая группировка, где одновременно сконцентрированы 2 группы войск РФ. Их движение происходит не только по трассе Т-05-11 в направлении на Новогродовку", — заявил Александр Коваленко.

ВС РФ сосредоточили в районе Покровска самую большую группировку Фото: DeepStateMAP

Отдельно аналитик добавил, что у ВС РФ есть и другие задачи, среди которых сдерживание флангов. Они хотят выйти на левый берег реки Волчья, но не могут выполнить это задание командования уже длительное время.

"Это им позволит создать условия для наступательных действий на Воздвиженку. Захватывая Воздвиженку, они будут пытаться выйти на трассу 05-04. Все эти действия связаны с созданием условий в среднесрочной перспективе — это выход на Покровск и Мирноград. В краткосрочной перспективе для улучшения условий по проведению наступательной кампании в городе Торецк и Торецкой агломерации", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 6 августа сообщалось, что ВС РФ пытаются создать котел в районе Торецка, поэтому ВСУ нуждаются в усилении, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, противник пытается взять под свой контроль некоторые терриконы Донбасса, ведь они стратегически важны для попыток дальнейшего наступления.