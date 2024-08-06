Схожа на THAAD і С-400: в Індії випробували нову ракету-перехоплювач AD-1 (відео)

Перехоплювач є ключовим елементом програми індійської протиракетної оборони Phase-2, яка спрямована на захист від балістичних ракет з дальністю до 5 000 км.

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Індійська організація оборонних досліджень і розробок (DRDO) розробила вдосконалений ракетний перехоплювач AD-1, призначений для посилення індійської протиракетної оборони (ПРО) та інтегрованої системи протиповітряної оборони (IADS). На думку оглядачів Bulgarian Military, перехоплювач AD-1 багато в чому нагадує американську ракету THAAD і російську С-400, оскільки заявлені характеристики практично аналогічні цим зразкам.

Ракета AD-1 є ключовим елементом програми DRDO протиракетної оборони Phase-2, спрямованої на захист від балістичних ракет з дальністю до 5 000 км. Водночас наголошується, що для її реалізації необхідні вдосконалені радари дальньої дії, здатні виявляти цілі на відстані до 1 500 км, а також нові гіперзвукові перехоплювачі, що розвивають швидкість від 6 до 7 Махів, що значно вище за швидкості 4–5 Махів ракет ПРО Phase-1.

Технічні характеристики AD-1

Ракета AD-1 — це перехоплювач, який призначений для роботи у високих шарах атмосфери з висотою ураження майже 100 км. Ракета оснащена двоступеневим твердопаливним двигуном і вдосконаленою системою управління з кілями на обох ступенях для підвищення маневреності.

AD-1 призначена для швидкого прискорення і високих швидкостей, що дає змогу ефективно справлятися з атмосферним опором і виконувати швидкі маневри протягом короткого вікна бою.

У системі ПРО Phase-2 використовується радар дальнього стеження Swordfish (LRTR), який є версією ізраїльського радара EL/M-2080 Green Pine. Новий радар Swordfish здатний виявляти цілі на відстані до 1 500 км, що значно перевищує можливості радарів першої фази (600 км).

Оглядачі пишуть, що наприкінці липня DRDO провело другі льотні випробування перехоплювача AD-1 у межах ПРО Phase-2. Випробування були зосереджені на перевірці радіолокаційного стеження, наведення ракет і системи зв'язку. Індійські військові зазначили, що випробування досягли всіх поставлених цілей, підтвердивши працездатність датчиків дальньої дії, систему зв'язку з малою затримкою і Центр управління ракетами (ЦУП).

Порівняння з THAAD і С-400

Експерти стверджують, що AD-1 багато в чому нагадує американську систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), призначену для ураження ракет на їхньому кінцевому етапі на висотах понад 200 км. Однак, на відміну від одноступеневого перехоплювача THAAD, двоступенева конструкція AD-1 забезпечує збільшену дальність польоту, чудову швидкість і кращу маневреність.

У ЗРК С-400 також використовується двоступеневий перехоплювач 40Н6, який має дальність 400 км і може вражати цілі на висоті до 185 км. Тим часом Індія працює над створенням власної системи ППО, подібної до С-400, під назвою Project Kusha.

"Очевидно, що ПРО Phase-2 все ще перебуває в розробці та, ймовірно, не буде введена в експлуатацію ще протягом наступного десятиліття", — підсумували автори матеріалу.

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Раніше повідомлялося, що в мережу потрапила інформація про російсько-індійські оборонні контракти, включно з широко обговорюваною угодою щодо ракетних систем С-400. В електронних листах, що просочилися, містилися докладні інвентарні списки систем із зазначенням кількості та кодів усіх компонентів російських ЗРК.