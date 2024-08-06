Похожа на THAAD и С-400: в Индии испытали новую ракету-перехватчик AD-1 (видео)

Перехватчик является ключевым элементом программы индийской противоракетной обороны Phase-2, которая направлена на защиту от баллистических ракет с дальностью до 5 000 км.

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Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) разработала усовершенствованный ракетный перехватчик AD-1, предназначенный для усиления индийской противоракетной обороны (ПРО) и интегрированной системы противовоздушной обороны (IADS). По мнению обозревателей Bulgarian Military, перехватчик AD-1 во многом напоминает американскую ракету THAAD и российскую С-400, так как заявленные характеристики практически аналогичны этим образцам.

Ракета AD-1 является ключевым элементом программы DRDO противоракетной обороны Phase-2 направленной на защиту от баллистических ракет с дальностью до 5 000 км. При этом отмечается, что для ее реализации необходимы усовершенствованные радары дальнего действия, способные обнаруживать цели на расстоянии до 1 500 км, а также новые гиперзвуковые перехватчики, развивающие скорость от 6 до 7 Махов, что значительно выше скоростей 4-5 Махов ракет ПРО Phase-1.

Технические характеристики AD-1

Ракета AD-1 — это перехватчик, который предназначен для работы в высоких слоях атмосферы с высотой поражения около 100 км. Ракета оснащена двухступенчатым твердотопливным двигателем и усовершенствованной системой управления с килями на обеих ступенях для повышения маневренности.

AD-1 предназначена для быстрого ускорения и высоких скоростей, что позволяет эффективно справляться с атмосферным сопротивлением и выполнять быстрые маневры в течение короткого окна боя.

В системе ПРО Phase-2 используется радар дальнего слежения Swordfish (LRTR), который является версией израильского радара EL/M-2080 Green Pine. Новый радар Swordfish способен обнаруживать цели на расстоянии до 1 500 км, что значительно превышает возможности радаров первой фазы (600 км).

Обозреватели пишут, что в конце июля DRDO провело вторые летные испытания перехватчика AD-1 в рамках ПРО Phase-2. Испытания были сосредоточены на проверке радиолокационного слежения, наведения ракет и системы связи. Индийские военные отметили, что испытания достигли всех поставленных целей, подтвердив работоспособность датчиков дальнего действия, систему связи с малой задержкой и Центр управления ракетами (ЦУП).

Сравнение с THAAD и С-400

Эксперты утверждают, что AD-1 во многом напоминает американскую систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), предназначенную для поражения ракет на их конечном этапе на высотах более 200 км. Однако, в отличие от одноступенчатого перехватчика THAAD, двухступенчатая конструкция AD-1 обеспечивает увеличенную дальность полета, превосходную скорость и лучшую маневренность.

В ЗРК С-400 также используется двухступенчатый перехватчик 40Н6, который имеет дальность 400 км и может поражать цели на высоте до 185 км. Тем временем Индия работает над созданием собственной системы ПВО, подобной С-400, под названием Project Kusha.

"Очевидно, что ПРО Phase-2 все еще находится в разработке и, вероятно, не будет введена в эксплуатацию еще в течение следующего десятилетия", — подытожили авторы материала.

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Ранее сообщалось, что в сеть попала информация о российско-индийских оборонных контрактах, включая широко обсуждаемую сделку по ракетным системам С-400. В просочившихся электронных письмах содержались подробные инвентарные списки систем с указанием количества и кодов всех компонентов российских ЗРК.